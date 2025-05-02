¡Ú²£»³·õ¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥¤¥¤¥Í¡ª¡×ÂÐÃÌ¡Û´äºê¹¨Èþ¤¬¸ì¤ë¡Ø¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡ÙÈëÏÃ¡¡Ëè½µ500¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¡Ö¤ª¤«¤Ã¤Ñ¡×¤òÀ¸¤ó¤À¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¡ÈË½¸À¡É
¡Ø½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Ù2025Ç¯5·î2Æü¹æ¤ÇÌó3Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÏ¢ºÜ¤ò½ª¤¨¤¿²£»³·õ»á¤Î¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥¤¥¤¥Í¡ª¡×¡£¤½¤ÎÁí³ç¤È¤·¤Æ¡¢º£¹æ¤Ç¤Ï²£»³»á¤¬²Î¼êÀ¸³è50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿´äºê¹¨Èþ»á¤È¡¢¤¢¤ÎÌ¾¶Ê¡¢¤¢¤Î¿Í¡¢¤¢¤Î»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç®¤¯¡¢Ç»Ì©¤Ë¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²£»³·õ¡ß´äºê¹¨Èþ¡¦ÂÐÃÌ¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥ÈÂ¿¿ô
¡È²Ö¤ÎÃæ»°¥È¥ê¥ª¡É¤ÈÆ±¤¤Ç¯
²£»³¡§ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ´äºê¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÙ±Û¹â¹»¤Î2Ç¯ÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÆþ³Ø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Â¾¤Ç¤â¤Ê¤¤´äºê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
´äºê¡§¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©
²£»³¡§ºî¶Ê²È»ÖË¾¤À¤Ã¤¿15ºÐ¤ÎËÍ¤Ï¡¢Éã¿Æ¤ÎÅÁ¼ê¤ò¤¿¤É¤ê¡¢Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤é¸Û¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¿·ÅÄ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥Ó¥¯¥¿¡¼¤Î¼Ò°÷¤ÎÊý¤Ë¡¢ÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
´äºê¡§ÀÑ¶ËÅª¤Ç¤¹¤Í¡£
²£»³¡§¤¤¤ä¡¢Ã±¤ËÀ¤´ÖÃÎ¤é¤º¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤ËÃæÂ´¤ÎºÎÍÑÏÈ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ºî¶Ê²È¤ò¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÊú¤¨¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¤¡£
´äºê¡§¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²£»³¡§Èà¤âº¤¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î»þ¡¢¤Õ¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥í¥¢¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿¤é¡¢ËÙ±Û¹â¹»¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤¿´äºê¤µ¤ó¤¬¡¢¿§»æ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
´äºê¡§¤¢¤é¡¢¤½¤¦¡£
²£»³¡§¤½¤ì¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÏËÙ±Û¤ËÆþ¤ë¤Ù¤¤À¤È³Î¿®¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
´äºê¡§±¿Ì¿¡¢ÊÑ¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²£»³¡§·ÝÇ½¥³¡¼¥¹¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤Æ¡£
´äºê¡§¤¸¤ã¤¢¡¢·ÝÇ½¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²£»³¡§¤¤¤¤¤¨¡£¤É¤³¤«¤Î»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢ËÙ±Û¤Î·ÝÇ½¥³¡¼¥¹¤Ã¤Æ¼õ¸³¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
´äºê¡§¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
²£»³¡§»ÅÊý¤Ê¤¯°ìÈÌ¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤Ï³ð¤ï¤º¤Ë·ë¶É¡¢¹â2¤Î²Æ¤ËÃæÂà¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´äºê¡§¤½¤ì¤Ï»ÄÇ°¡£¤Ç¤â¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æºî¶Ê²È¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£
²£»³¡§´äºê¤µ¤ó¤È¤Ï°ìÅÙ¡¢²¼ÂÌÈ¢¤ÎÁ°¤Ç²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡©
´äºê¡§¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£Á´Á³µ²±¤Ë¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²£»³¡§¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£´äºê¤µ¤ó¤¬²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÙ±Û¤Ëºß³ØÃæ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
´äºê¡§¤¨¤¨¡£Åö»þ¤Ï17ºÐ¡£¹â2¤Î5·î¤Ç¤·¤¿¡£
²£»³¡§¡Ö¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡×¤Î·èÀïÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
´äºê¡§Ãæ2¤Î»þ¤Ë¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Î¿¹¾»»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø¤»¤ó¤»¤¤¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¤ª¾î¤µ¤ó¤¬²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²£»³¡§¤¸¤ã¤¢¡¢´äºê¤µ¤ó¤Ï¿¹¾»»Ò¤µ¤ó¡¢ºùÅÄ½ß»Ò¤µ¤ó¡¢»³¸ýÉ´·Ã¤µ¤ó¤Î¡È²Ö¤ÎÃæ»°¥È¥ê¥ª¡É¤ÈÆ±µé¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡£ÁêÅö¤ÊËºî¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¤Í¡£
´äºê¡§¤½¤Î3¿Í¤È¤â¡¢»ä¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡×½Ð¿È¤Ç¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËËè½µ500¿Í
²£»³¡§¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¼êÂ³¤¤ò·Ð¤ë¤È½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
´äºê¡§»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍÕ½ñ¤Ç±þÊç¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÍ³ÚÄ®¤Î¤è¤ß¤¦¤ê¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²£»³¡§Åö»þ¤Ï¤½¤´¤¦¡¢º£¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥ë¤ÎºÇ¾å³¬¤Ë¤¢¤ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£
´äºê¡§°ì¼¡¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢²£¿¹ÎÉÂ¤¤µ¤ó¤Î¥Ô¥¢¥Î¤ÎÈ¼ÁÕ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¤±²Î¤¦¡£
²£»³¡§´äºê¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿¤ò²Î¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
´äºê¡§¾®ºäÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ËÆó¼¡¿³ºº¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Áª¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë7ÁÈ¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
²£»³¡§¤µ¤¾¤«¤·¶¹¤Ìç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
´äºê¡§Ëè½µÆüÍËÆü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢500¿Í°Ê¾å¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
²£»³¡§¤½¤ê¤ã¤¹¤´¤¤¡£
´äºê¡§¤½¤Î¥Æ¥ì¥ÓÍ½Áª¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÌÌÀÜ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿¹²¼ÂÙÃË¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢»ä¤òÁ°¤Ë¤·¤ÆÈ¯¤·¤¿Âè°ìÀ¼¤¬¡Ö´é¤Ç¤«¤¤¤Ê¤¢¡×¤Ç¤·¤¿¡£
²£»³¡§¤Ò¤É¤¤¡ª
´äºê¡§¤½¤Îº¢¤Ï¡¢¤ª¤Ç¤³½Ð¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³Î¤«¤Ë»ä¡¢³Û¤¬¹¤¤¤«¤é¡¢´é¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¤¢¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤è¡£
²£»³¡§¸À¤¤Êý¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´äºê¡§¤À¤«¤é¡¢¤ª¤Ç¤³¤ò±£¤½¤¦¤È¡¢Á°È±¤ò¥Ð¥Á¥Ã¤ÈÀÚ¤Ã¤¿¡¢¤ª¤«¤Ã¤Ñ¤ÎÈ±·Á¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²£»³¡§´äºê¤µ¤ó¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
´äºê¡§¤½¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢·èÀïÂç²ñ¤Ø¤È¿Ê¤ß¡¢»ä¤ÏºÇÍ¥½¨¾Þ¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²£»³¡§¤ª¸«»ö¡ª
´äºê¡§·èÀïÂç²ñ¤Ç¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥×¥é¥«¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¹ç³Ê¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ºî¶Ê²È¤ÎÀèÀ¸Êý¤¬¡¢³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
²£»³¡§ÅÔÁÒ½Ó°ì¤µ¤ó¤ä¿¹ÅÄ¸ø°ì¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
´äºê¡§¤È¤³¤í¤¬¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤±¤ÏÎã³°¤Ç¡¢³°Éô¤Ø¤ÎÈ¯Ãí¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²£»³¡§¤À¤«¤é¡¢ÅûÈþµþÊ¿¤µ¤ó¤¬ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡ØÆó½Å¾§¡Ê¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡Ë¡Ù¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡£
´äºê¡§»ä¡¢ÁÇ¿Í¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÅûÈþÀèÀ¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÅ·¤Ë¤â¾º¤ë¿´»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï²¿¤Æ±¿¤¬¶¯¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
²£»³¡§¤¤¤ä¡¢¼ÂÎÏ¤¬·ë²Ì¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
´äºê¡§ÅûÈþÀèÀ¸¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ªÞ¯Íî¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢ÈÓÁÒ¤Ë¡Ö¥»¥ë¥Ã¥Æ¥£¡×¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡©
²£»³¡§¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥¥ã¥ó¥Æ¥£¡×¤ÎÎÙ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
´äºê¡§ÅûÈþÀèÀ¸¤Ï¾®ÊÁ¤Ç¡¢Â¤Î¥µ¥¤¥º¤â24.5¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤Î¥µ¥¤¥º¤Î·¤¤Ã¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤Ï1Â¤«2Â¤·¤«Æþ²Ù¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤âÅÄÊÕ¤Î¾¼¤Á¤ã¤ó¤È¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²£»³¡§ÅÄÊÕ¤Î¾¼¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅÄÊÕ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤Î²ñÄ¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¶¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¹¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿ÅÄÊÕ¾¼ÃÎ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê¸åÊÔ¤ØÂ³¤¯¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
´äºê¹¨Èþ¡Ê¤¤¤ï¤µ¤¡¦¤Ò¤í¤ß¡Ë¡¿1958Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£1975Ç¯¤Ë¡ØÆó½Å¾§¡Ê¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡Ë¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2ºîÌÜ¡Ø¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ç¿·¿Í¾Þ¤Ëµ±¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢1982Ç¯¤Ë¡ØÀ»Êì¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡Ù¤ÇÆüËÜ²ÎÍØÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÅûÈþµþÊ¿»á¤ò¼Å¤Ó¡¢¥Ù¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÅûÈþµþÊ¿¥·¥ó¥°¥ë¥º¡õ¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Ã¥Ä¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£º£·î¡¢·ÝÇ½À¸³è50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
²£»³·õ¡Ê¤è¤³¤ä¤Þ¡¦¤±¤ó¡Ë¡¿1960Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£1981Ç¯¤Ë¥¯¡¼¥ë¥¹RC¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ë·ó¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1997Ç¯¡¢ÃÏ¸µËÜËÒ¤Ë¤Æ¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥±¥ó¥Ð¥ó¥É¡ÊCKB¡Ë¤ò·ëÀ®¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤â³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¡¢¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ëÅìÍÎ°ì¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Þ¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Åìµþ¡¦Âçºå¡¦²£ÉÍ¤Ç¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¤¬·èÄê¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°HP»²¾È¡£
¹½À®¡¿²¼°æÁð½¨¡¢»£±Æ¡¿Ä«²¬¸ãÏº
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯5·î9¡¦16Æü¹æ