¤¯¤ß¤Ã¤¡¼£³£´ºÐ¡¡Èþ¿ÍÊì¤È´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ªÊìÍÍÈþ¿Í¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤Á¤ç¤¤¤¤¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤¯¤ß¤Ã¤¡¼¡×¤³¤È¡¢½®»³µ×Èþ»Ò¤¬£´·î£²£¹ÆüÉÕ¤Ç¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö»ä¤´¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÆü£³£´ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Æ±Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Êì¤È¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²ÈÂ²¤âÁý¤¨¡¢¼«Ê¬¤¬Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¡Ä¡£¤½¤ì¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óÂô»³¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£»ä¤¬»Å»ö¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë¤Î¤âÊì¤ä»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ÍÃ£¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤À¤Ê¡Ä¤ÈÊì¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»ä¤ÈÊì¤ÏÃç¤ÎÎÉ¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÊì¤òÈá¤·¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤ÈÈ¿¾Ê¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÊì¿Æ¤Î°ÎÂç¤µ¤Ë¤ä¤Ã¤Èµ¤¤Å¤±¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ËÊì¤È»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÊìÍÍÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤Á¤ç¤¤¤¤Êì¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤ÇÂº·É¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½®»³¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡££²£±Ç¯¤ËÂè£±»Ò¡¢£²£´Ç¯¤ËÂè£²»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£