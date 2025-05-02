À¤³¦ÅªÃíÌÜ½¸¤á¤ëµÁ´ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡í¸÷¤ëµÁ´ã¡í¤¬ÏÃÂê¡¡¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¿º¯À×¡×¤È¤·¤Æ¸«¤»¤ë
´ãµå¤ò¼º¤Ã¤¿¤ê°Ñ½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬ÁõÍÑ¤¹¤ëµÁ´ã¡£Æ·¤ÈÇòÌÜ¤òÌÏ¤·¤¿¤â¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢º£SNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ë¸÷¤ëµÁ´ã¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸÷¤ëµÁ´ã¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ä
¡ÖÊÒÌÜ¼ºÌÀ¼Ô¤Ç¤¹¡£¸«¤¨¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¸÷¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ï¤ÎµÁ´ã¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ÏµÁ´ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎRib¤µ¤ó¡Ê@Right_rib¡Ë¡£
ÍÄ¾¯»þ¤Ë±¦ÌÜ¤Î»ëÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤µÁ´ã¤òÃå¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éµÁ´ãµ»Ë¡¤ò³Ø¤Ó¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Rib¤µ¤ó¡£¾ã³²¼Ô¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥é¡×¡ÊNHK¡Ë½Ð±é¤òÄÌ¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥¢¡¼¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤â¼õ¾Þ·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÈà½÷¤¬¤³¤Î¸÷¤ëµÁ´ã¤òÀ©ºî¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼µÁ´ã¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
Rib¡§»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éÌÜ¤È¤¤¤¦ÌÜÎ©¤ÄÉô°Ì¤Ë¾ã³²¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ä¶¤«¤éÃ¦½Ð¸å¤â¡¢¸«¤¿ÌÜ¤òÍýÍ³¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢ÍÆ»Ñ¤òÍýÍ³¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎºÎÍÑ¤òÃÇ¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈÝÄê¤äÊÐ¸«¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë»þ´Ö¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ëÎÏ¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤´ãµå¤ÈµÁ´ã¤Ï¡Ö¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿»þ´Ö¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¿ÈÂÎ¤Îº¯À×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸Ø¤ê¤¹¤é¡¢¡Ö¸«¤ë¿Í¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç±£¤¹¤Ù¤¡×¡ÖµÁ´ã¤Ï¼«Á³¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÀµ¤·¤µ¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁªÂò»è¤ÎÉý¤¬¶¹¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸½¾õ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¬µÁ´ãÀ©ºî¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼Åö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¡ÖÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦Æ±Ä´°µÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Rib¡§¡Ö¤Ê¤é¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È¡¢ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤ÌÜ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢Âº·É¤¹¤ë2¿Í¤ÎµÁ´ãµ»»Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë½õ¸À¤ä»ØÆ³¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÈ³Ø¤ÇµÁ´ãÀ©ºî¤Îµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ó¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÁ´ã¤ò¡È±£¤¹¤â¤Î¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¿º¯À×¤È¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤â¤Î¡É¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤ÎÂº¸·¤ò¼è¤êÌá¤¹¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¤½¤ì¤ò¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æº¹¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¸ÇÄê´ÑÇ°¤ä¡ÖÁª¤Ù¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¤ËÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤ë»î¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼»î¤ß¤Ï¥¢¡¼¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Rib¡§ºòÇ¯¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î´ØÏ¢ºîÉÊ¤¬¥ê¥ó¥Ä¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂç¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¢¡¼¥È¤Îº×Åµ¡ÖPrix Ars Electronica 2024¡×¤Ë¤ÆÍ¥½¨¾Þ¡Ê½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þºî¡ÖIf You Have Starry Skies in Your Eyes¡Ê¤½¤ÎÌÜ¤ËÀ±¶õ¤ò½É¤·¤¿¤Î¤Ê¤é¡Ë¡×¤Ç¤ÏÈ¯¸÷¤¹¤ëµÁ´ã¤ò¼«¤éÀ©ºî¡¦ÁõÍÑ¤·¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤òÁª¤Ö¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÈÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Á³¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢Âº½Å¤µ¤ì¤ë¤Ù¤ÂçÀÚ¤ÊÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤ÈÀ¸¤Êý¤ËÂ¨¤·¤¿¡È¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Î·Á¡É¤ò¡¢¼«¤é¤Î°Õ»×¤ÇÁª¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¼«Í³¤À¤È¡¢»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¸÷¤ëµÁ´ã¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤«¡©
Rib¡§°åÎÅ¥°¥ì¡¼¥É¤ÎPMMAÀ½¤Î¥·¥§¥ë¤ËLED¤òÆâÂ¢¤·¡¢¸÷¤òÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥·¥§¥ëÆâ¤ËÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢ÁõÍÑ¼Ô¤ÎÂÎ¤Ë³²¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¡ºÙ¤ÊÉô°Ì¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½°ÂÁ´À¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â»îºî¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¿ô¡¹¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Rib¡§È¯¸÷¤¹¤ëµÁ´ã¤ÎÅê¹Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Ç2²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¸÷¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢»ä¤¬²¿ÅÙ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë·Á¤Ç¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë¡È¿ÈÂÎ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¸÷¤ëµÁ´ã¡É¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Ã±¤Ê¤ëµ»½ÑÅª´Ø¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öºß¤êÊý¡×¤ä¡Ö¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Î¼«Í³¡×¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡£¤½¤ÎÁªÂò¤ËµÁ´ã¤È¤¤¤¦ÇÞÂÎ¤¬´Ø¤ï¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òºîÉÊ¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ëº¹¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡Ö¤³¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ëÀþ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¤â³Î¤«¤ÊÍÉ¤é¤®¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
Rib¡§µÁ´ã¤òÍÑ¤¤¤¿·Ý½ÑÉ½¸½¤¬ËÜÊ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢µÁ´ã¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤äÆü¾ï¤òÄÖ¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤ËÜ¤Î½ÐÈÇ¤â¾ÍèÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤´´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ë½ÐÈÇ¼Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤´Ï¢Íí¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Å¸¼¨¤ä¹Ö±é¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢¥®¥ã¥é¥ê¥¹¥È¡¢Ê¸²½»ö¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê´ë²è°Õ¿Þ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤ì¤Ð¤´ÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þ¡¡¡þ
²Ý¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ó¥Ç¥£¤ò¸ÄÀ¤ËÊÑ¤¨·Ý½Ñ¤Ë¤Þ¤Ç¾º²Ú¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Rib¤µ¤ó¡£Èà½÷¤ÎÄ©Àï¤Î¹ÔÊý¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ãæ¾ ¥¿¥«¥Î¥ê¡Ë