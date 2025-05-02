Å·»È¤Ç¾®°Ëâ¤Ê16ºÐ¤¬¿·ºî¥°¥é¥Ó¥¢¡¡ºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¼Ì¿¿½¸¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¡¡½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¼çºÅ¤Î¡ØÀ©¥³¥ì24¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¾®¿¹¹áÇµ¤¬¡¢ºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¼Ì¿¿½¸¡Ø¾®°ËâÅ·»È¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò9Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¸½Ìò¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Ç¸«¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë1ºý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ëÀþ¤Ë¥É¥¥Ã¡ª¿å¶ÌÌÏÍÍ¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤Î¾®¿¹¹áÇµ
¡¡ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡È³Ø¹»¡É¡£¶µ¼¼¤Ç¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡¢ÂÎ°é´Û¤Ç¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥×¡¼¥ëÁÝ½ü¤ËÊü²Ý¸å¤Î´ó¤êÆ»¤È¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ê³ØÀ¸À¸³è¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ËþºÜ¡£Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤È¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¸«¤»¤ëÂç¿Í¤Ó¤¿²£´é¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÅ·»È¤Ç¾®°Ëâ¡É¤Ê16ºÐ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®¿¹¤Ï2008Ç¯8·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹160¥»¥ó¥Á¡£ÆÃµ»¤ÏÂîµå¤È¥Ð¥ì¥¨¡£¡ØÀ©¥³¥ì24¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢¡Ømen¡Çs egg¡Ù¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë½÷Í¥ÍÜÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¡¦¥¤¥ó¥¥å¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù14´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤Ë¤âÄê´üÅª¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ëÀþ¤Ë¥É¥¥Ã¡ª¿å¶ÌÌÏÍÍ¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤Î¾®¿¹¹áÇµ
¡¡ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡È³Ø¹»¡É¡£¶µ¼¼¤Ç¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡¢ÂÎ°é´Û¤Ç¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥×¡¼¥ëÁÝ½ü¤ËÊü²Ý¸å¤Î´ó¤êÆ»¤È¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ê³ØÀ¸À¸³è¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ËþºÜ¡£Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤È¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¸«¤»¤ëÂç¿Í¤Ó¤¿²£´é¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÅ·»È¤Ç¾®°Ëâ¡É¤Ê16ºÐ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®¿¹¤Ï2008Ç¯8·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹160¥»¥ó¥Á¡£ÆÃµ»¤ÏÂîµå¤È¥Ð¥ì¥¨¡£¡ØÀ©¥³¥ì24¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢¡Ømen¡Çs egg¡Ù¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë½÷Í¥ÍÜÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¡¦¥¤¥ó¥¥å¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù14´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤Ë¤âÄê´üÅª¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£