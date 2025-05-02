ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ú3¡Û¥Æ¥¹¥é ¡ÎTSLA¡Ï VS Waymo¡¢¼«Æ°±¿Å¾¶¥Áè¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë·³ÇÛ¤¬¤¢¤¬¤ë¤«¡©
¡ä¡ä¡ä¡äÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÂè1²óÌÜ¡§¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÈÇ¥ìー¥¬¥ó»þÂå¤Ø¡©¥¥ã¥·ー¡¦¥¦¥Ã¥É»á¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÈÊÆ·ÐºÑ¤ÎÌ¤Íè
¡ä¡ä¡ä¡äÂè2²óÌÜ¡§¥Æ¥¹¥é¤ÎEV³×Ì¿¤È¥í¥Ü¥¿¥¯¥·ー¤Î¹ÔÊý
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー3²óÌÜ¤Ï¡¢·ã²½¤¹¤ë¼«Æ°±¿Å¾¶¥Áè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¹¥é¡ÎTSLA¡Ï VS Waymo¡¢¼«Æ°±¿Å¾¶¥Áè¤Î¹ÔÊý
²¬¸µ¡§º£¤Î¤È¤³¤í¡¢Waymo¤ÎÊý¤¬¥Æ¥¹¥é¤è¤ê¤º¤Ã¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥í¥Ü¥¿¥¯¥·ー¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢Waymo¤¬Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥¦¥Ã¥É»á¡§¤¤¤¤¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¡ÖBig Ideas¡Ê¥Ó¥Ã¥°¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¡Ë¡×¥ì¥Ýー¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï1Ëç¤Î¥Á¥ãー¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢2014Ç¯»þÅÀ¤Ç¡È¼«Î§Áö¹Ô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÀë¸À¤·¤¿Á´´ë¶È¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢Åö»þ¤Ï¥Æ¥¹¥é¤¬ºÇ¤â³Ú´ÑÅª¤ÊÍ½Â¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËºÇ½é¤Ë¾¦ÍÑ²½¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡ÎGOOGL¡Ï»±²¼¤ÎWaymo¤Ç¡¢2018Ç¯¤Ë¾¦ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥È¤Ë¤¢¤Ã¤¿Â¾¤Î´ë¶È¡Ê10¼Ò¤Û¤É¡Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¹¥é¤ÏÅö»þ¡¢´°Á´¼«Æ°±¿Å¾¤ò¤¹¤°¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö´°Á´¼«Æ°±¿Å¾¥âー¥É¤Ø°ìµ¤¤ËÈôÌö¤¹¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢FSD¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡È¼ÂºÝ¤ÎÆ»Ï©¥Çー¥¿¡É¤òÂçÎÌ¤Ë¼ý½¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Æ¥¹¥é¤¬½¸¤á¤¿Áö¹Ô¥Çー¥¿ÎÌ¤Ï¡¢Waymo¤òÍÚ¤«¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¿ä·×¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ëWaymo¤Î¼ÖÎ¾1,000¤Ï1,000～2,000ÂæÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î¼ÂÀ¤³¦¥Çー¥¿¼ý½¸ÂÎÀ©¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤Èµ¬ÌÏ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥Æ¥¹¥é¤ÏÌó400ËüÂæ¤Î¡ÈÁö¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¡É¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤é¤ò¡Ö¥Çー¥¿¼ý½¸¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤âModel Y¤ÈModel 3¤Î2Âæ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ï¤ËÁö¹Ô¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¥Æ¥¹¥é¤ËÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Æ¥¹¥é¤Ï¼ÂÀ¤³¦¤ÎÁö¹Ô¥Çー¥¿¤òËÄÂç¤ËÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆWaymo¤Ï¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë²¾ÁÛ¥Çー¥¿¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤¦¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸½¼Â¤ÎÆ»Ï©¤«¤é¼ý½¸¤µ¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Çー¥¿¤³¤½¤¬Í¥°ÌÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏWaymo¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ãÊÉ¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¹¥é¤Ï¤½¤ÎÀ®²Ì¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Waymo¤¬ÆÍÇË¤·¤¿µ¬À©¤äÀ©ÅÙ¤ÎÊÉ¤òºÆ¤ÓÇË¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¾¦ÍÑ²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤âWaymo¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤¬Èó¾ï¤ËÃÙ¤¤¤Ç¤¹¡£
¥í¥Ü¥¿¥¯¥·ー¤Î²Á³ÊÀïÎ¬¤È¹ñºÝÅ¸³«¡§²Á³Ê¤ÏUber¤è¤ê°Â¤¯¡¢Íø±×Î¨¤Ï°µÅÝÅª
Waymo¤Î¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤ÍýÍ³
²¬¸µ¡§¤Ê¤¼¡¢Waymo¤Ï¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¦¥Ã¥É»á¡§¤½¤ì¤Ï¡¢Waymo¤ÏLiDAR¡Ê¥é¥¤¥Àー¡Ë¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¹â²Á¤Ê¥»¥ó¥µーµ»½Ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¹¥é¤Ï¤½¤ì¤é¤òÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤ー¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤¬¤è¤¯¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤ÏÌÜ¡Ê¥«¥á¥é¡Ë¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥µー¤ò2¤Ä¤·¤«»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡©¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î¼Ö¤Ï8¤Ä¤Î¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍýÏÀ¾å¤Ï¿Í´Ö¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
Waymo¤¬¤Ê¤¼LiDAR¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢LiDAR¤Ï¥Î¥¤¥º¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢¿®¹æ¡Ê°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¾ðÊó¡Ë¤È¥Î¥¤¥º¤Î¶èÊÌ¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥¤ー¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¾¾ÍÕ¾ó¡Êcrutch¡Ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢µ¬À©Åö¶É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¤Û¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¾ÜºÙ¤ÊÆ»Ï©¥Çー¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡É¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Î¤â¤Î¤À¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿µ»½ÑÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥ìー¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÌÀ³Î¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤À¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Waymo¤Ï¿âÄ¾Åý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡Ê¡á¼«¼Ò¤Ç¼ÖÎ¾¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÀß·×¡¦À½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤¿¤á¡¢¥³¥¹¥È¹½Â¤¤¬¥Æ¥¹¥é¤ËÈæ¤Ù¤Æ30～40¡ó¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Îº¹¤Ïº£¸å¤â½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Waymo¤Ï¸½ºß¥Ò¥å¥ó¥À¥¤¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ò¥å¥ó¥À¥¤¼«¿È¤â¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¾å¤ËÊ£¿ô¤ÎÃæ´Ö¶È¼Ô¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¼ê¿ôÎÁ¤äÍø±×¥Þー¥¸¥ó¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢¿âÄ¾Åý¹ç·¿¥â¥Ç¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃæ´Ö¥³¥¹¥È¤ò´°Á´¤ËÇÓ½ü¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÆâ¤ÎÏ¢·È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤â¶¯¤¤¹½Â¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸°¤Ï¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¥³¥¹¥È¹½Â¤¤Î°µÅÝÅªÍ¥°ÌÀ
¥¦¥Ã¥É»á¡§²¾¤Ë¥Æ¥¹¥é¤ÈWaymo¤ÎÎ¾¼Ò¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì50²¯¥É¥ë¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¡ÊCapEx¡ËÍ½»»¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Î¾¼Ò¤¬¥¹¥±ー¥ë¡ÊÎÌ»º¡ËÃÊ³¬¤Ë¿Ê¤ó¤À¤È¤¤Ë¡¢Waymo¤¬À½Â¤¤Ç¤¤ë¼ÖÎ¾Âæ¿ô¤Ï10ËüÂæÌ¤Ëþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥é¤Ï35ËüÂæ°Ê¾å¤òÀ¸»º¤Ç¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¹¥±ー¥ë¤Î¾¡Éé¡×¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥³¥¹¥È¹½Â¤¤ò¤¤¤«¤ËÄã¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ¾èµÒ¤òAÃÏÅÀ¤«¤éBÃÏÅÀ¤Ø¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¡¢°ÂÁ´¤Ë¡¢°Â¤¯±¿¤Ù¤ë´ë¶È¤¬¡¢¤³¤Î¾¡Éé¤Î¾¡¼Ô¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥¦ー¥Ðー¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡ÎUBER¡Ï¤È¥ê¥Õ¥È¡ÎLYFT¡Ï¤Î¶¥Áè¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÒÊý¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼Ö¤òÁö¤é¤»¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¡Ö¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤é¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤È´¶¤¸»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀ®¸ù¤Ï¤µ¤é¤ËÀ®¸ù¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢ÍøÍÑ¼Ô¿ô¡¦¿®Íê¡¦ÍøÊØÀ¤¬Áê¾è¸ú²ÌÅª¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥Æ¥¹¥é¤¬¤³¤Î¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¥¿¥¯¥·ー¡×¤È¤¤¤¦¾¡Éé¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤¿¤á¤Î¸°¤Ï¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¥³¥¹¥È¹½Â¤¤Î°µÅÝÅªÍ¥°ÌÀ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¤â¼ý±×À¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¤«¤é¥ê¥½ー¥¹¤òÇÛÊ¬
²¬¸µ¡§ARK¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë²Á³ÊÀßÄê¤ÎÁ°Äó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©Îã¤¨¤Ð»ä¤¬¡¢6·î¤Ë¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ç¥Æ¥¹¥é¤Î¥í¥Ü¥¿¥¯¥·ー¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤¿¤é¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¿¥¯¥·ー¤äUber¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¤ÎÎÁ¶â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¦¥Ã¥É»á¡§¿·¤·¤¤¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¡¢ºÇ½é¤Î²Á³ÊÀßÄê¤Ï¡¢ÃÖ¤´¹¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´ûÂ¸¥µー¥Ó¥¹¤è¤ê¡È¤ä¤ä°Â¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¥³¥¹¥È¹½Â¤¤¬¾ÍèÅª¤Ë¤â¤Ã¤È²¼¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¡¢½¾Íè¤Î²Á³ÊÂÎ·Ï¤Î¡Ö²Á³Ê¤Î»±¡×¤Î²¼¤Ç¡¢´ë¶È¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤Íø±×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·ー¤äUber¤ÎÎÁ¶â¤Ï¥Þ¥¤¥ë¤¢¤¿¤êÌó2～4¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤è¤ê¾¯¤·°Â¤¤¡¢Îã¤¨¤Ð2¥É¥ëÌ¤Ëþ¤Ç²Á³ÊÀßÄê¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤Íø±×¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Æ¥¹¥é¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Ë¤è¤ë°ÜÆ°¥³¥¹¥È¤Ï¥Þ¥¤¥ë¤¢¤¿¤ê0.25¥É¥ë¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Íø±×Î¨¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¡¢Îã¤¨¤ÐÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥É¥¥¡ÎBIDU¡Ï¤ÎApollo¤ÏÉð´Á¤Ç¥í¥Ü¥¿¥¯¥·ー¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Éð´Á¤Ç¤Ï¿Í¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤ÎÎÁ¶â¤¬¤¹¤Ç¤Ë1¥Þ¥¤¥ë¤¢¤¿¤ê0.35¥É¥ë¤ÈÈó¾ï¤Ë°Â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ËÌµþ¤ä¾å³¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤â¤¦¾¯¤·¼ý±×À¤Ï¹â¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Éð´Á¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Íø±×Î¨¤Ï¤«¤Ê¤ê¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î´ë¶È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏºÇ¤â¼ý±×À¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¤«¤é¥ê¥½ー¥¹¤òÇÛÊ¬¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÍø±×¤Ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÂ¾ÃÏ°è¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Æ¥¹¥é¡¢ÊÆ¹ñ°Ê³°¤Ø¤ÎÅ¸³«¸«¹þ¤ß¤Ï¡©
²¬¸µ¡§¥¢¥á¥ê¥«°Ê³°¤Ç¤Î¹ñºÝÅ¸³«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ÎÃÏ°è¤¬ÍÎÏ¤Ç¤¹¤«¡©
¥¦¥Ã¥É»á¡§¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Áö¹ÔÆ°²è¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Æ»Ï©´Ä¶¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÊý¤¬À®¸ù¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Èà¤é¡Ê¥Æ¥¹¥é¡Ë¤¬¤É¤ì¤À¤±ÁÏÂ¤Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼è¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸À®AI¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¶õÇò¤òËä¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢Èó¾ï¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÎÆ»Ï©¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÈÌÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò¤É¤¦³è¤«¤¹¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¹¥é¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥Þ¥Ã¥×¡ÊÃÏ¿Þ¡Ë¤ò»È¤ï¤º¤Ë¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤À¤±¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼êË¡¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç¤â±þÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¸À®AI¤ÇÆ°¤¯¥¯¥ë¥Þ¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¤É¤ó¤ÊÆ»Ï©¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤Àµ¬À©¾å¥Õ¥ë¥»¥ë¥Õ¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¡Ê´°Á´¼«Æ°±¿Å¾¡Ë¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ñ¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹ñ¡¹¤Îµ¬À©¤Ï°ÂÁ´À¤ËÈó¾ï¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤¬¿Í´Ö¤è¤ê¤â10ÇÜ°ÂÁ´¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¡ÊÀ¯ÉÜ¤¬¡Ë¤½¤ì¤òµö²Ä¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î°ÂÁ´À¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡Ö¿ôÃÍ¡×¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Þ¤Àµö²Ä¤µ¤ì¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤ì¤Ï¡¢¡Öµ¬À©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ³Î¼ÂÀ¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
²¬¸µ¡§ ¥Æ¥¹¥é¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯Â¾¤Î¹ñ¡¹¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¥¿¥¯¥·ー¤ò¼«¹ñ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¥¦¥Ã¥É»á¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢³Æ¹ñ¤Ï¼«¹ñ¤Î´ë¶È¤Ë¤â¥Æ¥¹¥é¤äWaymo¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥·¥§¥¢¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢¼«¹ñ´ë¶È¤Ë¼«Æ°±¿Å¾»þÂå¤ØÈô¤Ó¹þ¤à¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¡¢µ¬À©¤ÎÄäÂÚ¤Î°ì°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó¤Ï¡¢¡Ú4¡Û¥¤ー¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¥Æ¥¹¥é¤ÎÌ¤Íè¡§¥¥ã¥·ー¡¦¥¦¥Ã¥É»á¤¬¸ì¤ë¡ÖÍ»¹ç¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤Î¾×·â¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡Ê¶áÆü¸ø³«¡Ë¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï2025Ç¯4·î1Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¸åÆü¡¢ËÝÌõÊÔ½¸¡¦µ»ö²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²¬¸µ Ê¼È¬Ïº ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Áー¥Õ¡¦³°¹ñ³ô¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ó¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£ ¥·¥Ë¥¢¥Õ¥§¥íー