·¿Êø¤ì¤·¤Ë¤¯¤¯Âç¤¤Ê³«¸ýÉô¤¬Ì¥ÎÏ¡ª¡Ú¥¶¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¡Û¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¶¥Î¡Ý¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¡Û¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¾æÉ×¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¡ªAmazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¥¶¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯ BC Fuse Box II¤ÏÂåÉ½Åª¤Ê¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Ç¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
Ç¨¤ì¤ä±ø¤ì¤Ë¶¯¤¤TPE¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥é¥ß¥Í¡¼¥ÈÁÇºà¤Ï¡¢½Å¤¤²ÙÊª¤Ç¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¹â¤¤ÂÑËàÌ×À¤¬ÆÃÄ¹¤À¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ç¤¤ëÂç¤¤Ê³«¸ýÉô¡£ÄÌ³Ø¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¶µºà¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÃåÂØ¤¨¤ä·¤¤Ê¤É¤ò½Ð¤·Æþ¤ì¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÂçÍÆÎÌ¤À¡£
¥«¥é¡¼¤ÏÁ´42¿§¡£¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÀß¤±¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
15¥¤¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤Î¥Î¡¼¥È·¿PC¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥ÉÉÕ¤¥¹¥ê¡¼¥Ö¤òÁõÈ÷¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¡Ú¥¶¥Î¡Ý¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¡Û¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¾æÉ×¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¡ªAmazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¥¶¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯ BC Fuse Box II¤ÏÂåÉ½Åª¤Ê¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Ç¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
Ç¨¤ì¤ä±ø¤ì¤Ë¶¯¤¤TPE¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥é¥ß¥Í¡¼¥ÈÁÇºà¤Ï¡¢½Å¤¤²ÙÊª¤Ç¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¹â¤¤ÂÑËàÌ×À¤¬ÆÃÄ¹¤À¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ç¤¤ëÂç¤¤Ê³«¸ýÉô¡£ÄÌ³Ø¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¶µºà¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÃåÂØ¤¨¤ä·¤¤Ê¤É¤ò½Ð¤·Æþ¤ì¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÂçÍÆÎÌ¤À¡£
¥«¥é¡¼¤ÏÁ´42¿§¡£¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÀß¤±¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
15¥¤¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤Î¥Î¡¼¥È·¿PC¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥ÉÉÕ¤¥¹¥ê¡¼¥Ö¤òÁõÈ÷¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û