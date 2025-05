motorola razr 60・60 ultra用のQWERTY配列の物理フルキーボード一体型ケース「Clicks Keyboard」が予約開始!

Clicks Technologyは25日(現地時間)、同社が展開するモバイルアクセサリーブランド「Clicks」における新商品として最新フォルダブススマートフォン(スマホ)「motorola razr 60(型番:XT2553-*)」および「motorola razr 60 ultra(型番:XT2551-*)」に対応したQWERTY配列の物理フルキーボード一体型ケース「Clicks Keyboard」を発表しています。

なお、アメリカではmotorola razr 60と同等の「motorola razr (2025)」、motorola razr 60 ultraと同等の「motorola razr ultra」に加え、「motorola razr 50 ultra」と同等の「motorola razr+ (2025)」が販売されるため、新たにmotorola razr+ (2025)に対応したモデルも販売されます。出荷時期と色はmotorola razr 60 ultraおよびmotorola razr ultra向けは2025年5月上旬予定でOnyx(ブラック系)のみ、motorola razr 60およびmotorola razr (2025)やmotorola razr+ (2025)向けは2025年5月31日(土)予定でOnyx(ブラック系)とElectric(ブルー系)の2色となっています。各モデルともに公式Webサイト( https://www.clicks.tech/ )内の公式Webストアではすでに予約を受け付けており、価格もそれぞれイギリスでは109ポンド(約21,000円)、アメリカでは139ドル(約20,000円)、日本では21,700円です。なお、すでに紹介しているようにこれまで「iPhone」向けが販売されており、これらはAmazon.co.jpなどでも販売されていますが、現時点ではiPhone向け以外は公式Webストア以外では販売されていません。Clicks Keyboardはケースに物理フルキーボードが内蔵されており、iPhoneにケースとして装着することによってiPhoneで物理フルキーボードによる入力が可能になる製品です。また物理フルキーボードによる入力を行うためには専用の「Clicks Keyboard」アプリ(以下、Clicks Keyboardアプリ)をインストールしてケースに搭載されているLightningまたはUSB-Cのプラグを挿すことで利用ができます。またBluetoothなどの無線は利用しませんため、Clicks Keyboardにはバッテリーは搭載されておらず、Clicks Keyboardを装着した状態でスマホの充電を行うにはClicks KeyboardのUSB-C端子から行う形となるほか、MagSafeにも対応しています。さらにClicks KeyboardのUSB-C端子はデータ転送やパススルー充電にも対応しているので、Clicks Keyboardを装着したまま、普段使っているのと同じように使えます。その他、今回発表されたmotorola razr 60やmotorola razr 60 ultra、motorola razr (2025)、motorola razr+ (2025)、motorola razr ultraを含むAndroid用はGoogleのAIサービス「Gemini」を素早く起動できる「Gemini」キーが搭載されているとのこと。もちろんiPhone用と同様にキーのバックライトも搭載しており、暗い場所でも簡単に入力できるようになっています。

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・エスマックス(S-MAX)・Clicks Keyboard transforms the new Motorola Razr Ultra | Clicks・Clicks Keyboard for Motorola Razr 2025