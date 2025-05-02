½Î¤Ê¤·¤Ç³«À®¤Ë¹ç³Ê¡ªÃæ³Ø¼õ¸³¤Ç¼«Áö¤Ç¤¤ë»Ò¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤¿¤Ã¤¿3Ê¸»ú¡×¤ÎËâË¡¤ÎÀ¼¤«¤±
¼«Âð¤Ç»Ò¤É¤â¤ËÃæ³Ø¼õ¸³¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤µ¤»¤ë¤È¤¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤Î¼ÁÌä¤ä¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡×¤Ë¡¢²È»ö¤ä»Å»ö¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡ÖÅú¤¨¡×¤ò¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«¤é¹Í¤¨¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡ÖÊýË¡¡×¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬¡È¼«Áö¡É¤·¡¢1¿Í¤ÇÊÙ¶¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼¤Î¥ª¥È¥¯¥µ»á¤¬µæ¶Ë¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥ª¥È¥¯¥µ¡¢¾®Æü¸þ¤¨¤Ô¤³¡ØÄÌ½Î¤Ê¤·¤Ç³«À®¹ç³Ê¡ªÃæ³Ø¼õ¸³¤ª¤¦¤ÁÊÙ¶¯Ë¡¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¡È¼«Áö¡É¤òÂ¥¤¹
»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ï¡©
¡Ö·×²è¤ÏÎ©¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤È¸À¤¦¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢·ë¶É¥²¡¼¥à¤Ð¤«¤ê¡×¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÊÝ¸î¼Ô¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÏ·»Ò¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¼ø¿Í°Êµû ÉÔÇ¡¼ø¿Í°Êµù¡Êµû¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µû¤ÎÄà¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤è¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í¤Ëµû¤òÍ¿¤¨¤ì¤Ð1Æü¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢Äà¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤ì¤Ð°ìÀ¸¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¼«Áö¡×¤ÎËÜ¼Á¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡ÖÄà¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ËèÆüµû¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¤Î¤Ç¥é¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È²ò¼á¤¹¤ë¤Î¤¬¥ª¥È¥¯¥µÎ®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ÖÄà¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤¤Ê¤ê´È¤òÅÏ¤·¤Æ¡Ö¤Ï¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÇÄà¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢µû¤ÏÄà¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¿Æ¤È»Ò¤Î´Ø·¸¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢
¡ÖÃÎ¼±¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÎ¼±¤òÆÀ¤ëÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤è¡×
¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç²òÀâ¤òÆÉ¤ó¤ÇÍý²ò¤¹¤ëÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤è¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤Õ¤à¤Õ¤à¡¢¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤ÏÌµÍý¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¥ª¥È¥¯¥µ²È¤Ç¤Ï¡¢4Ç¯´Ö¤Î»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«Áö¤òÂ¥¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·è¤·¤Æ¡ÖËâË¡¤ÎÊýË¡¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏÆ»¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¸ú²Ì¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀµ²ò¡×¤ò¶µ¤¨¤ë¤è¤êÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï
¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¡¦Ä´¤Ù¤ëÎÏ
¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¡û¡û¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤£¡©¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¤Á¤ó¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¤¨¤é¤¤¤Í¡×¤ÈË«¤á¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë