¡Ú»³¸ýÅ·µ¤ Ä«´©5/2¡Û¤¤ç¤¦2Æü(¶â)¤ÏµÞÂ®¤ËÅ·µ¤²óÉü¤âÉ÷¥Ò¥ó¥ä¥ê¤Ç·Ú¤¤¾åÃå³èÌö Âç·¿Ï¢µÙ¸åÈ¾¤â¾®¹ï¤ß¤ÊÅ·µ¤ÊÑ²½
¡ü³èÈ¯¤Ê±«±À¤Ïº£Ä«¤Ë¤ÏÅì¤ËÈ´¤±¤ë ¤¤ç¤¦2Æü(¶â)ÆüÃæ¤ÏµÞÂ®¤ËÅ·µ¤²óÉü
¡ü¤¤ç¤¦2Æü(¶â) ÆüÃæ¤ÏÀ²¤ì¤ë¤¬É÷¥Ò¥ó¥ä¥ê ¾åÃåÅù¤¬³èÌö
¡üÂç·¿Ï¢µÙ¸åÈ¾4Ï¢µÙ¡ÄÅÚÍËÌë¤ÈÏ¢µÙºÇ½ªÆü¤Î²ÐÍË¤Ç°ì»þ¤°¤º¤Ä¤¯Å·µ¤¤Ë
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
ºòÌë¤ÏÄãµ¤°µ¤ÎÄÌ²á¤ËÈ¼¤¦³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¸©Æâ¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢ÌëÃæ¤Ï°ì»þÍë¤òÈ¼¤¤¤Ê¤¬¤é·ã¤·¤¯±«¤¬¹ß¤Ã¤¿½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£Ä«¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï³èÈ¯¤Ê±«±À¤ÏÂçÉôÊ¬¤¬¸©Æâ¤ÎÅì¤ËÈ´¤±¤Æ¤¤¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õÌÏÍÍ¤¬Ìá¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·µ¤¤òÂç¤¤¯Êø¤·¤¿Äãµ¤°µ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦2Æü(¶â)¤ÏÅì～ËÌÆüËÜ¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤ÇÀ¾ÆüËÜ¤Ï¼¡Âè¤Ë¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸©Æâ¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ï°ìµ¤¤ËÅ·µ¤¤Ï²óÉü¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£½µËö¤«¤é¤ÎÂç·¿Ï¢µÙ¸åÈ¾¤Î4Ï¢µÙ¤Ï¡¢Åö½é¤ÏÆüÍËÆü¤ÎÌëÌÀ¤±Á°¤Ç¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿µ¤°µ¤ÎÃ«¤ÎÄÌ²á¤¬¾¯¤·Áá¤Þ¤ê¡¢ºÇ¿·¸«²ò¤Ç¤Ï¡¢ÅÚÍËÆü¤ÎÌë¤Ç¾¯¤·¤Ë¤ï¤«±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÏ¢µÙºÇ½ªÆü¡¢6Æü¤Î²ÐÍËÆü¤ÏÄ«¤«¤éÆüÃæ¤Ç¤°¤º¤Ä¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Å·µ¤ÊÑ²½¤Ï¾¯¡¹¾®¹ï¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãë´Ö¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢ÅÚÍËÆü¡¢ÆüÍËÆü¡¢¤½¤·¤Æ·îÍËÆü¤È¡¢¤ª½Ð¤«¤±ÆüÏÂ¡£
¸òÄÌ°ÂÁ´¡¢¤½¤·¤ÆÆü¤¶¤·¤Î²¼¤Ç¤Ï¶¯¤¤»ç³°Àþ¤Ê¤É¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Ä¤Ä¡¢³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤é¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÏ¢µÙÃæ¤âÄ«ÈÕ¤ÈÃë´Ö¤È¤Î´¨ÃÈº¹¤¬¾¯¡¹Âç¤¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤ç¤¦2Æü(¶â)¤Î¸©Æâ¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ï±À¤Ï°ìµ¤¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥«¥Ã¤È²÷À²¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±è´ßÉô¤Û¤É¾¯¡¹É÷¤¬¶¯¤¤½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀöÂõÊª¤¬É÷¤ÇÈô¤Ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâÂ¦¤Ç¤Ï22ÅÙÁ°¸å¤Î°ìÊý¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¾¯¡¹Îä¤¿¤¤³¤É÷¤Ç20ÅÙ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ïº£Ä«¤è¤êÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£·Ú¤¤¾åÃå¤Ê¤É¤¬³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹3Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¤ÏÃÙ¤¤»þ´Ö¤Û¤ÉÄÌ¤ê±«¤Î»þ´Ö¤â¡£
ÆüÍËÆü¡¢¤½¤·¤Æ·îÍËÆü¡Ö¤³¤É¤â¤ÎÆü¡×¤ÎÆüÃæ¤ÏÆüº¹¤·½½Ê¬¤ÎÍÛµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î6Æü(²Ð¡¦¿¶µÙ)¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÆüÃæ¤Ç¤°¤º¤Ä¤¯¶õÌÏÍÍ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î4Ï¢µÙ¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Ãë´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï25ÅÙÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢Ä«ÈÕ¤Ï¾¯¤·Îä¤¨¹þ¤ß¡¢µ¤²¹¤¬1·å¤È¤Ê¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤ä·ã¤·¤¤´¨ÃÈº¹¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊKRY»³¸ýÊüÁ÷ µ¤¾ÝÍ½Êó»Î »³ËÜ¾º¼£¡Ë