¡Ú¥¤¥°¥Ê¥¤¥È -Ë¡¤ÎÌµË¡¼Ô- Âè3ÏÃ¡Û±§ºê¡¢»öÌ³½ê¤ÇÎ±¼éÈÖ 1¿Í¤Ç°ÍÍê¼ÔÂÐ±þ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/02¡ÛÇÐÍ¥¤Î´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥°¥Ê¥¤¥È -Ë¡¤ÎÌµË¡¼Ô-¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡ËÂè3ÏÃ¤¬¡¢2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¦¾åÇòÀÐË¨²Î¡¦»°»³Î¿µ±¤é¹ë²Ú½¸·ë
ËÜºî¤ÏTBS¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦BABEL LABEL¤Î½é¥¿¥Ã¥°ºîÉÊ¡£ÁÊ¾Ù¼Ò²ñ²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤ÈË°ÏÂ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÊÛ¸î»Î³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥¬¥ë¥É¥é¥Þ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥À¡¼¥¯¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ì¡ÊÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¡Ë¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¹â»³¶³»Ò¡Ê¥¢¥ó ¥ß¥«¡Ë¤¬¥Ô¡¼¥¹Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢»öÌ³½ê¤Ëµï¤¿¤Î¤ÏÎ±¼éÈÖÃæ¤Î±§ºê¡Ê´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ë¤À¤±¤Ç¡¢±§ºê¤Ï¹ì¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¼«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ÎÁêÃÌ¤È¤Ï¡¢¶³»Ò¤¬Âç½°¿©Æ²¤ò±Ä¤àÈÁ´¢Ä®¤Ç¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î³°¹ñ¿Íµ»Ç½¼Â½¬À¸¡¦¥¯¥ª¥ó¡Ê¥Ñ¡¼¥¹¡¦¥Ê¥¯¥ó¡Ë¤¬Âç²ø²æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
Ï«Æ¯Ãæ¤Î»ö¸Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÏ«ºÒ¤¬¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë¤È±§ºê¤¬ÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¥É¥¸¤ò¤·¤Æ²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤È¸À¤¤Ä¥¤ë¥¯¥ª¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ì¤«¤é¤Ï°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿°ËÌîÈø¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÈÁ´¢Ä®¤Ë¸þ¤«¤¦±§ºê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£
±§ºê¤È°ËÌîÈø¤¬¥¯¥ª¥ó¤ÎÆ¯¤¯Æó¸«¿å»º²Ã¹©¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÆó¸«ÁÔ°ì¡Ê¥É¥í¥ó¥ºÀÐËÜ¡Ë¤Ï·ù¤Ê´é¤ò¤»¤º¤ËÄ´ºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢¥¯¥ª¥ó¤ò¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆó¸«¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢°ËÌîÈø¤ÏÌ¯¤Ê»ëÀþ¤ò´¶¤¸¡Ä¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¦¾åÇòÀÐË¨²Î¡¦»°»³Î¿µ±¤é¹ë²Ú½¸·ë
¢¡´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¼ç±é¡Ö¥¤¥°¥Ê¥¤¥È -Ë¡¤ÎÌµË¡¼Ô-¡×
ËÜºî¤ÏTBS¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦BABEL LABEL¤Î½é¥¿¥Ã¥°ºîÉÊ¡£ÁÊ¾Ù¼Ò²ñ²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤ÈË°ÏÂ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÊÛ¸î»Î³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥¬¥ë¥É¥é¥Þ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥À¡¼¥¯¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö¥¤¥°¥Ê¥¤¥È -Ë¡¤ÎÌµË¡¼Ô-¡×Âè3ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¹ì¡ÊÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¡Ë¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¹â»³¶³»Ò¡Ê¥¢¥ó ¥ß¥«¡Ë¤¬¥Ô¡¼¥¹Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢»öÌ³½ê¤Ëµï¤¿¤Î¤ÏÎ±¼éÈÖÃæ¤Î±§ºê¡Ê´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ë¤À¤±¤Ç¡¢±§ºê¤Ï¹ì¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¼«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ÎÁêÃÌ¤È¤Ï¡¢¶³»Ò¤¬Âç½°¿©Æ²¤ò±Ä¤àÈÁ´¢Ä®¤Ç¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î³°¹ñ¿Íµ»Ç½¼Â½¬À¸¡¦¥¯¥ª¥ó¡Ê¥Ñ¡¼¥¹¡¦¥Ê¥¯¥ó¡Ë¤¬Âç²ø²æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
Ï«Æ¯Ãæ¤Î»ö¸Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÏ«ºÒ¤¬¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë¤È±§ºê¤¬ÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¥É¥¸¤ò¤·¤Æ²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤È¸À¤¤Ä¥¤ë¥¯¥ª¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ì¤«¤é¤Ï°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿°ËÌîÈø¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÈÁ´¢Ä®¤Ë¸þ¤«¤¦±§ºê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£
±§ºê¤È°ËÌîÈø¤¬¥¯¥ª¥ó¤ÎÆ¯¤¯Æó¸«¿å»º²Ã¹©¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÆó¸«ÁÔ°ì¡Ê¥É¥í¥ó¥ºÀÐËÜ¡Ë¤Ï·ù¤Ê´é¤ò¤»¤º¤ËÄ´ºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢¥¯¥ª¥ó¤ò¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆó¸«¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢°ËÌîÈø¤ÏÌ¯¤Ê»ëÀþ¤ò´¶¤¸¡Ä¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û