¡ÚÅ·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë¡¦Gµ¡Û¶¯ÎÏ4ºÐÀ¤Âå¤«¤é¿·²¦¼ÔÃÂÀ¸¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¡õ¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹À¤Âå¤ÎGµ¥Û¡¼¥¹¤ÎÉü¸¢¤«¡© ¸ÅÇÏºÇ¹â¤Î±ÉÍÀ¤ò¤«¤±¤¿Ä¹µ÷Î¥·èÀï¡ª
5·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ÅÁÅý¤ÈÎò»Ë¤Î°ìÀï¡¢Âè171²ó Å·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë¡¦Gµ¤¬¡¢¹ñÆâGµºÇÄ¹¤Î3200m¤È¤¤¤¦¡ÈºÇ¤â²á¹ó¡É¤ÊÉñÂæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
Ä¹¤¤Î¹Ï©¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¡ÈºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ë¡É¸ÅÇÏºÇ¹â¤Î±ÉÍÀ¤òÄÏ¤à¤Î¤Ï¤É¤ÎÇÏ¤«¡£
¿·²¦¼ÔÌÜ»Ø¤¹¶¯ÎÏ4ºÐÀ¤Âå¤¬Â¿¿ô»²Àï¡ª
7Ç¯¤Ö¤ê¤ËµÆ²Ö¾ÞÇÏ¤¬ÉÔºß¡£¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¤ÎÇÆ¼Ô¡¦¥Æ¡¼¥ª¡¼¥í¥¤¥ä¥ë¤âÉÔºß¡£º®ÀïÌÏÍÍ¤ÎÃæ¡¢¿·²¦¼Ô¤ÎºÂ¤òÁÀ¤¦4ºÐÀ¤Âå¤¬Â¿¿ô»²Àï¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢É®Æ¬¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬2024Ç¯¤ÎµÆ²Ö¾Þ¡¦Gµ¤Ç2Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥Ç¥ó¥È¡¼¥ë¡£
2025Ç¯½éÀï¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉS¡¦G·¤Ç¤Ï¡¢3400m¤ÎÄ¹µ÷Î¥¤ò³Ú¡¹¤ÈÁö¤êÀÚ¤ê¡¢2Ãå¤Ë4ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ë²÷¾¡¡£
´ÉÍý¤¹¤ëÌÚÂ¼Å¯ÌéÄ´¶µ»Õ¤Ï¡¢¥Ø¥Ç¥ó¥È¡¼¥ë¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡½¡½¤É¤ÎÉôÊ¬¤¬Ä¹µ÷Î¥¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«
½ÖÈ¯Åª¤ÊµÓ¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ä¹¤¯ÎÉ¤¤µÓ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿´ÇÙµ¡Ç½¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤¿¤±¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èþ¤·¤¤ÊÂÂ¤ò¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¸¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°Õµ¤¹þ¤ß
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤¬ÎÉ¤¤¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»²²Ã¤¹¤ë°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇÏ¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ê´ÉÍý¤ò½µËö¤Þ¤Ç¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç8Àï¤·¡¢Ï¢ÂÐ¡Ê2Ãå°ÊÆâ¡Ë¤ò³°¤·¤¿¤Î¤Ï1ÅÙ¤À¤±¡£È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤È¥¹¥¿¥ß¥Ê¤òÉð´ï¤ËGµ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤«¡£
²áµî10Ç¯¤Ç¡¢ºÇÂ¿¤Î4¾¡¤òµó¤²¤ë¡Öºå¿ÀÂç¾ÞÅµ1ÃåÇÏ¡×¡¢2025Ç¯¤Î³ºÅöÇÏ¤Ï4ºÐ¤Î¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¤À¡£
2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦Gµ¤Ç4Ãå¤Ë·òÆ®¤·¡¢ÁÇ¼Á¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¡¦G¶¤Ç¤Ï6ÇÏ¿Èº¹¤Î°µ¾¡·à¡£½é¤ÎÄ¹µ÷Î¥Àï¤ÇºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àÃÓÅº¸¬°ìµ³¼ê(44)¤Ï¡¢¸½ºß¡Ê5·î2Æü»þÅÀ¡Ë½Å¾Þ99¾¡¡£Gµ¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢100¾¡¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤«¡£
Æ±¤¸¤¯4ºÐÀ¤Âå¤«¤é¤Ï¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¡¦¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç3000m¤Î¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥¿¡¼¥Õ¥Ï¥ó¥Ç¥¥ã¥Ã¥×¡¦G2¤òÀ©¤·¤¿¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡£
2001Ç¯¤Îºå¿ÀJF¤òÀ©¤·¤¿¥¿¥à¥í¥Á¥§¥ê¡¼°ÊÍè¡¢24Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀÄ¿¹¸©»ºÇÏ¤ÎGµÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ï¥ä¥Æ¥Î¥Õ¥¯¥Î¥¹¥±¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Å·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡ËÎòÂåºÇÂ¿¤Î8¾¡¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÉðËµ³¼ê(56)¤È½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥é¥×¥ó¥¿¤é¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£
Gµ¥¦¥£¥Ê¡¼Éü¸¢¤Ø¡ª
À¤³¦ºÇ¶¯ÇÏ¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤äGµ5¾¡¤Î¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¸½6ºÐÀ¤Âå¤«¤é¤Ï¡¢2Æ¬¤ÎGµ¥Û¡¼¥¹¤¬Éü¸¢¤òÀÀ¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÀË¤·¤¤¶¥ÇÏ¤¬Â³¤¯¤â¾¡¤ÁÀ±¤«¤é¤Ï±ó¤¶¤«¤ê¡¢¤ª¤è¤½2Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹Ä¾¶á4¥ì¡¼¥¹¤È1ÃåÇÏ¤È¤Î¥¿¥¤¥àº¹¡Ó
¡¡¡¡2025 ÂçºåÇÕ¡¦Gµ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡0.4ÉÃº¹
¡¡¡¡2024 ÍÇÏµÇ°¡¦Gµ¡¡¡¡¡¡¡¡0.5ÉÃº¹
¡¡¡¡2024 ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡¦Gµ¡¡0.5ÉÃº¹
¡¡¡¡2024 Å·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¡¦Gµ¡¡¡¡ 0.3ÉÃº¹
¥á¥ó¥Ð¡¼¿ï°ì¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¡¢½éÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÉñÂæ¤Ç¡¢µ×¡¹¤ÎÈþ¼ò¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
¤â¤¦1Æ¬¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÊõÄÍµÇ°¡¦Gµ¤òÀ©¤·¤¿¥Ö¥í¡¼¥¶¥Û¡¼¥ó¡£¤³¤Á¤é¤âÂ×´§¸å¡¢¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë¤Ç¤Ï¥Æ¡¼¥ª¡¼¥í¥¤¥ä¥ë¤Î2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤ë¤â¡¢µþÅÔ¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï3¾¡¤òµó¤²¡¢ÆÀ°ÕÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀäÂÐ²¦¼ÔÉÔºß¤Î2025Ç¯¤³¤½¡¢¿Æ¤·¤ß¤¢¤ëÉñÂæ¤Ç¸ÅÇÏºÇ¹â¤Î±ÉÍÀ¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¤«¡£
¿ÍÇÏ¤È¤â¤Ë½é¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø
Á°¾¥Àï¤ÎÆü·Ð¾Þ¡¦G¶¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎµÆ²Ö¾ÞÇÏ¡¦¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¤òÍÞ¤¨¡¢¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤¬5ºÐÇÏ¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡£
½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç½é¥³¥ó¥Ó¤À¤Ã¤¿Ã°ÆâÍ´¼¡µ³¼ê¡Ê39¡Ë¡£
Ã°Æâµ³¼ê¤Ï4·î27Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢JRA¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°2°Ì¡£2025Ç¯¤¹¤Ç¤Ë½Å¾Þ3¾¡¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼22Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆºÇ¤âÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃ°Æâµ³¼ê¤À¤¬¡¢Gµ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç15ÅÙÄ©Àï¤·¡¢ºÇ¹â3Ãå¡£Æ±´ü¤Ë¤ÏGµ¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ÎÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¡¢Æ£²¬Í¤²ðµ³¼ê¡¢µÈÅÄÈ»¿Íµ³¼ê¡¢2024Ç¯Èá´ê¤ò³ð¤¨¤¿ÄÅÂ¼ÌÀ½¨µ³¼ê¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë¡£
¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤È¿ÍÇÏ½é¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÄ©¤à¡£
¤½¤·¤Æ¡¢5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÃíÌÜ¤ÎÏÈ½ç¤¬³ÎÄê¡£
4ºÐ¥Ø¥Ç¥ó¥È¡¼¥ë¤Ï4ÏÈ6ÈÖ¡¢Æ±¤¸¤¯4ºÐ¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¤Ï¤½¤ÎÎÙ3ÏÈ5ÈÖ¡¢Éü¸¢¤ò´ü¤¹¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¤Ï7ÏÈ13ÈÖ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè171²ó¡¡Å·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë¡¦GI
µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç3200m
1ÏÈ1ÈÖ¡¡ ¥¢¥é¥¿¡Ê²´8¡¦ÂçÌî ÂóÌï¡Ë
2ÏÈ2ÈÖ¡¡ ¥¦¥¤¥ó¥¨¥¢¥Õ¥©¥ë¥¯¡Ê²´8¡¦¹¬ ±ÑÌÀ¡Ë
2ÏÈ3ÈÖ¡¡ ¥Ö¥í¡¼¥¶¥Û¡¼¥ó¡Ê²´6¡¦¿û¸¶ ÌÀÎÉ¡Ë
3ÏÈ4ÈÖ¡¡ ¥¸¥ã¥ó¥«¥º¥Þ¡Ê²´7¡¦ÌîÃæ ÍªÂÀÏº¡Ë
3ÏÈ5ÈÖ¡¡ ¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¡Ê²´4¡¦ÃÓÅº ¸¬°ì¡Ë
4ÏÈ6ÈÖ¡¡ ¥Ø¥Ç¥ó¥È¡¼¥ë¡Ê²´4¡¦D.¥ì¡¼¥ó¡Ë
4ÏÈ7ÈÖ¡¡ ¥×¥é¥À¥ê¥¢¡Ê²´6¡¦¾¾»³ ¹°Ê¿¡Ë
5ÏÈ8ÈÖ¡¡ ¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥é¥×¥ó¥¿¡Ê²´4¡¦Éð Ë¡Ë
5ÏÈ9ÈÖ¡¡ ¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¥í¡¼¥º¡Ê²´7¡¦ËÌÂ¼ Í§°ì¡Ë
6ÏÈ10ÈÖ¡¡¥ê¥ß¥Ã¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¡Ê²´5¡¦´äÅÄ ¹¯À¿¡Ë
6ÏÈ11ÈÖ¡¡¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡Ê²´5¡¦Ã°Æâ Í´¼¡¡Ë
7ÏÈ12ÈÖ¡¡¥ï¡¼¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ê²´6¡¦²£»³ ÏÂÀ¸¡Ë
7ÏÈ13ÈÖ¡¡¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡Ê²´6¡¦»Åç ¹î½Ù¡Ë
8ÏÈ14ÈÖ¡¡¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡Ê²´4¡¦A.¥·¥å¥¿¥ë¥±¡Ë
8ÏÈ15ÈÖ¡¡¥Ï¥ä¥Æ¥Î¥Õ¥¯¥Î¥¹¥±¡Ê²´4¡¦´äÅÄ Ë¾Íè¡Ë
Å·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë¤Ï¡¢5·î4Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ40Ê¬¤ËÈ¯Áö¤¹¤ë¡£