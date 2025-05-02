¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡ÙÂè5ÏÃ¡¡¡È·Ã»Ò¡É¾¾²¼Í³¼ù¡¢¥¥¹¥·¡¼¥ó¤ò¹µ¤¨¤¿¡ÈÂó¿Í¡ÉÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤Ë¤¢¤ëÄó°Æ¤ò¤¹¤ë
¡¡¾¾²¼Í³¼ù¤¬¼ç±é¤·¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤È¶¦±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ24¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Á»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË¿¼Ìë24»þ12Ê¬¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤¬2Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·Ã»Ò¡Ê¾¾²¼Í³¼ù¡Ë¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÂó¿Í¡ÊÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡Ë¡¡¥É¥é¥Þ24¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Á»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Á¡ÙÂè5ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¥Æ¥ìÅì¡ß¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶¦Æ±À½ºî¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëwebtoon¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡×¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£ÀäË¾¤Î¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¦µÈÀî·Ã»Ò¡Ê¾¾²¼¡Ë¤¬¡¢³¹¤Ç¶öÁ³¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¡¦¿¹»³Âó¿Í¡ÊÌîÂ¼¡Ë¤òÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¡£·Ã»Ò¤ÎÂó¿Í¤Ø¤Î°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Î°¦¤Ï¡È¼¹Ãå¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¡È¶¸µ¤¡É¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¢£Âè5ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Âó¿Í¤È¤ÎÆ±µïÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¿´Ìö¤é¤»¤ë·Ã»Ò¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Âó¿Í¤Î½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¥¥¹¥·¡¼¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£·ã¹·¤·¤¿·Ã»Ò¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤¬¡È¤¢¤ë»ö¡É¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡£
¡¡µ¢Âð¤·¤¿·Ã»Ò¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Âó¿Í¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿ÃÂÀ¸Æü¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ´î¤Ö·Ã»Ò¤È³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤¹Âó¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ã»Ò¤«¤é¥¥¹¥·¡¼¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÎý½¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢·Ã»Ò¤Ï¼«Ê¬¤¬¥¥¹¥·¡¼¥ó¤ÎÎý½¬Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ24¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Á»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Á¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË¿¼Ìë24»þ12Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·Ã»Ò¡Ê¾¾²¼Í³¼ù¡Ë¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÂó¿Í¡ÊÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡Ë¡¡¥É¥é¥Þ24¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Á»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Á¡ÙÂè5ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¥Æ¥ìÅì¡ß¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶¦Æ±À½ºî¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëwebtoon¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡×¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£ÀäË¾¤Î¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¦µÈÀî·Ã»Ò¡Ê¾¾²¼¡Ë¤¬¡¢³¹¤Ç¶öÁ³¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¡¦¿¹»³Âó¿Í¡ÊÌîÂ¼¡Ë¤òÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¡£·Ã»Ò¤ÎÂó¿Í¤Ø¤Î°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Î°¦¤Ï¡È¼¹Ãå¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¡È¶¸µ¤¡É¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¡¡Âó¿Í¤È¤ÎÆ±µïÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¿´Ìö¤é¤»¤ë·Ã»Ò¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Âó¿Í¤Î½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¥¥¹¥·¡¼¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£·ã¹·¤·¤¿·Ã»Ò¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤¬¡È¤¢¤ë»ö¡É¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡£
¡¡µ¢Âð¤·¤¿·Ã»Ò¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Âó¿Í¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿ÃÂÀ¸Æü¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ´î¤Ö·Ã»Ò¤È³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤¹Âó¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ã»Ò¤«¤é¥¥¹¥·¡¼¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÎý½¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢·Ã»Ò¤Ï¼«Ê¬¤¬¥¥¹¥·¡¼¥ó¤ÎÎý½¬Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ24¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Á»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Á¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË¿¼Ìë24»þ12Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡£