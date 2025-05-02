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EN6. JOYFUL LOVE
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¢£¡Ø13th Single ¤Ò¤Ê¤¿ºä46 LIVE¡ÙDAY2¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
00. Overture
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15. SUZUKA
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EN6. JOYFUL LOVE
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W-EN. SUZUKA