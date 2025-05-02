STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

»¥ËÚ¡¦¸üÊÌ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯5·î1Æü¸á¸å5»þ¤¹¤®¡¢ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç½»½êÉÔÄêÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê38¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃË¤Ï»áÌ¾ÉÔ¾Ü¼Ô¤é¤È¶¦ËÅ¤Î¤¦¤¨¡¢2025Ç¯3·î27Æü¡¢»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶èÆâ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ATM¤«¤éÉÔÀµ¤ÊÊýË¡¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¸½¶â50Ëü±ß¤ò°ú¤­½Ð¤·¤ÆÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¸½¶â¤Î½Ð¤·»Ò¤È¼õ¤±»Ò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É1Ëç¤ò»ÈÍÑ¤·1²ó¤Ç50Ëü±ß°ú¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¤Ë½»¤à80Âå¤Î½÷À­¤Ç¡¢½÷À­¤Ï2025Ç¯3·î27Æü¡¢¶èÌò½ê¤Î¿¦°÷¤òÌ¾¤Î¤ëÃË¤«¤é¡Ö·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Î´ÔÉÕ¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¡¢¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¤¿ÃË¤Ë¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É2Ëç¤ò¼êÅÏ¤·¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Æ»·ÙËÜÉô¤ÎÁÜºº°÷¤¬5·î1Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÀ¾¶èÈ¯´¨¤ÇÃË¤òÌÜ·â¤·ÄÌÊó¡¢¸üÊÌ·Ù»¡½ð¤Î¿¦°÷¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±ÃË¤ÎÂáÊá¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÃË¤ÎÍ¾ºá¤ä¶¦ÈÈ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£