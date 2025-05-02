¡Ö¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡×Â¼¾å¡¡ºòÇ¯Ëö¹ØÆþ¤Î¿·µï¤ÎÃÍÃÊÌÀ¤«¤¹¡ÖÌó35Ç¯¤Î¥í¡¼¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡×¤ÎÂ¼¾å¡Ê40)¤¬¡¢1ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÝ¯°æ¡¦ÍµÈTHEÌë²ñ¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¿·µï¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï22Ç¯¤Ë7·î7Æü¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ÎÍÙ¤ê¼ê¡¦¤¤¤È¤¯¤È¤é¡ÊÆÉ¤ß¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¡Ë¤È·ëº§¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¿·µï¤ò¹ØÆþ¤·¡¢2LDK¤Îµì¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é°ú¤Ã±Û¤·½àÈ÷Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·µï¤Ï3LDK¤Ç92Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤â15¾ö¤È¹¡¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¡¢Æ£ËÜÈþµ®¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¤¦¤Á¡ªåºÎï¡ª¹¤¤¡×¡¢Ý¯°ææÆ¤â¡Ö¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Í¤¨¡ª¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¹ØÆþ¤ÈÆ±»þ¤ËÂç¤¬¤«¤ê¤Ê¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤â¼Â»Ü¡£Â¼¾å¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃÍÃÊ¤ò¡Ö1²¯2500Ëü±ß¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Â¼¾å¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¡¼¥ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£Ìó35Ç¯¤Î¥í¡¼¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£