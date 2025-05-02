¡Ö½ÕÆü¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó4 ¡È½ÕÆüP¡É¤È¾¾ÅÄ¹¥²Ö(Æü¸þºä46)¡¦º´Æ£Ëþ½Õ¤¬½Õ¤Î²£¿Ü²ì¤Ø¡ª5/2 18»þ Hulu¤ÇÇÛ¿®³«»Ï
¥ª¡¼¥É¥ê¡¼½ÕÆü½Ó¾´¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÎ¹ÈÖÁÈ¡Ö½ÕÆü¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó4¤¬¡¢ËÜÆü5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ¤è¤êHulu¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡ª¤Þ¤¿¡¢5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë25»þ15Ê¬¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ¡Ö²£¿Ü²ìÊÔ¡×¤òÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¡ª
¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤Î»£¤ì¹â¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥â¥Î¤À¤±¤òÁª¤ÓÈ´¤¡¢»þ¤ËÂçÃÀ¤Ë¡¢»þ¤Ë¥·¥Ó¥¢¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤æ¤ë¤¯¤ÆÃçÎÉ¤·¤Ê¡È½ÕÆüÎ¹¡É¡£º£²ó¤â½ÕÆüÎ¹¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È½ÕÆüP¡É¤¬¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë2¿Í¡£½ÕÆüP¤È20Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë¿ÆÍ§¤Î¥µ¥È¥ß¥Ä¤³¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤É¤¤É¤¥¥ã¥ó¥×¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¤Ç¤â³èÌö¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂç³Ø¶µ°÷¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£Ëþ½Õ¡£¤â¤¦°ì¿Í¤ÏÆü¸þºä46¤Î¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡£¾¾ÅÄ¤Ïº´Æ£¤ò»Õ¤È¶Ä¤®¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥é¥¸¥ª¤Î¥Ø¥Ó¡¼¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£½ÕÆüP¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¶Ã¤¡¢¾Ð¤¤¡¢Ê¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢3¿Í¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¥¤¡¼¥¸¡¼¤ÊÃçÎÉ¤·Î¹¡ª
¡Ú¥·¡¼¥º¥ó4¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ï²£¿Ü²ì¡Û
º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤â¶á¤¯¡¢¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢°û¿©Å¹¤¬ÊÂ¤Ö¡¢°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë´ØÅì¶þ»Ø¤Î´Ñ¸÷ÃÏ ¿ÀÆàÀî¡¦²£¿Ü²ì¤Ø¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡¢²£¿Ü²ìÈ¯¾Í¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¡×¤Î¤ªÅ¹¤Ø¡£ÈÖÁÈ¹±Îã¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂÐ·è´ë²è¡Ö½ÕÆü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×in²£¿Ü²ì¤ò³«ºÅ¡£¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤òÁª¤Ó¡¢Ãå¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬Í¥¾¡¡£¿³ºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥º´¶¡×¤ÈÅ¹°÷¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤½Ð¤·¤¿½ÕÆüP¤¬°ìÊâ¥ê¡¼¥É¡£¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¤«¤±¤¿¾¡Éé¤ÏÃ¯¤¬¾¡¤Ä¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ½ÕÆüP¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤È¤Ï°ìÂÎ!?
Â³¤¤¤Æ¤Ï³¤Á¯¥°¥ë¥á¤ò¤«¤±¤Æ¡Ö²£¿Ü²ì²£ÃÇ¥¦¥ë¥È¥é¥¯¥¤¥º¡×¤ÇÂÐ·è¡£¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö½ÕÆü¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×Âç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¾®Ê¿Î¹¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È½Ð±é¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤Î³ùÁÒÎ¹¤Ç¤Ï¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤·¤¿¤ê¤È²¿¤«¤ÈÈÖÁÈ¤È±ï¤¬¤¢¤ê¡¢ÈÖÁÈ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿åËÎ¥¢¥Ê¡£²£¿Ü²ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¤ËÀµ²ò¤·¡¢¹ë²Ú³¤Á¯¥°¥ë¥á¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«!?
¤µ¤é¤ËHulu¤Ç¤Ï¤³¤Î¥í¥±¤ÎÂ³¤¤òÇÛ¿®¡£¾¾ÅÄ¤ÏÆÀ°Õ¤Î¡Ö¤½¤ÐÂÇ¤Á¡×¤Ç½ÕÆü¡õ¥µ¥È¥ß¥Ä¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤Ðºî¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢3¿Í¤Ç¤ª¤â¤·¤í¥«¡¼¥È¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¤È²£¿Ü²ì¤òÂçËþµÊ¡ª
¡ÚÃÏ¾åÇÈ¡Û
2025Ç¯5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë25:15¡Á25:44¡Ö²£¿Ü²ìÊÔ¡×¡¡
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó ¢¨´ØÅì¤Û¤«
¢¨TVer¡¢Æü¥Æ¥ìÌµÎÁ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
½Ð±é¼Ô¡§½ÕÆü½Ó¾´¡Ê¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ë¡¢º´Æ£Ëþ½Õ¡Ê¤É¤¤É¤¥¥ã¥ó¥×¡Ë¡¢¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡ÊÆü¸þºä46¡Ë
¡ÚÆ°²èÇÛ¿®¡Û
¢£Hulu
2025Ç¯5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¤«¤é#1¡¢2¤òÇÛ¿®
°Ê¹ßËè½µ¶âÍË18»þ¤Ë2ÏÃ¤º¤ÄÆÈÀêÇÛ¿®
#1-2¡§5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á
#3-4¡§5·î9Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á
#5-6¡§5·î16Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á
#7-8¡§5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á
#9-10¡§5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á
#11-12¡§6·î6Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á
#13¡§6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á
¢¨ÇÛ¿®²ó¡¢ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
https://www.hulu.jp/kasuga-location-kasuga-producers-travel-program
¢£TVer
¥·¡¼¥º¥ó4¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó2Á´ÏÃ¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®Ãæ
https://tver.jp/series/sr0q2ajxg3
¡Ú¸ø¼°HP¡Ûhttps://www.ntv.co.jp/kasuga-location/
¡Ú¸ø¼°X¡Ûhttps://x.com/kasuga_location
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Ûhttps://www.instagram.com/kasuga_location/
¡Ú¸ø¼°TikTok¡Ûhttps://www.tiktok.com/@kasuga_location