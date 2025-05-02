¡ÖÁê¼ê¤«¤éÌ¾»É¤ò¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ä¡×Èë½ñ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢ÅÄÃæ³Ñ±É¤Î¿Í´ÖÌ£¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ
¡Ò¾®³Ø¹»Â´¤Ç¼óÁê¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦Áá¤¯µ¢¤ì¡ª¡×¤È¡Ä23Ç¯´Ö»Ù¤¨¤¿Èë½ñ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢ÅÄÃæ³Ñ±É¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡Îà¤¤¤Þ¤ì¤Ê·èÃÇÎÏ¤È¼Â¹ÔÎÏ¤Ç¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼ÉÕ¤¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡¢ÅÄÃæ³Ñ±É¸µ¼óÁê¡Ê1918¡Á1993¡Ë¡£Ä¹¤¯Èë½ñ´±¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿¾®Ä¹·¼°ì¡Ê¤³¤Ê¤¬¤±¤¤¤¤¤Á¡Ë»á¡ÊÄÌ»º»öÌ³¼¡´±¤ò·Ð¤Æ¡¢¼¹É®Åö»þ¤ÏºâÃÄË¡¿Í¡Ö·ÐºÑ»º¶ÈÄ´ºº²ñ¡×²ñÄ¹¡Ë¤¬¡¢¿Í´ÖÌ£¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¾®Ä¹·¼°ì¤¬¸«¤¿ÅÄÃæ³Ñ±É¡ÊÌ¾»É¤ò¤â¤é¤ï¤Ê¤¤Âç¿Ã¡Ë
¡¡¾¼ÏÂ46Ç¯7·î¤ËÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬ÄÌ»ºÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤È¤¡¢ÄÌ»º¾Ê¤Î´±Î½¤À¤Ã¤¿»ä¤ÏÈë½ñ´±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï53ºÐ¡¢»ä¤Ï41ºÐ¡£Æ±¤¸¥¦¥ÞÇ¯¤Ç¤Ò¤È²ó¤ê°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁ°¤ÎÄÌ»ºÂç¿Ã¤ÏµÜÂô´î°ì¤µ¤ó¤Ç¡¢¿·Âç¿Ã¤¬µÜÂô¤µ¤ó¤è¤ê¼ã¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤è¤ê¼ã¤¤¼Ô¤¬Èë½ñ´±¤Ë½¢¤¯Í½Äê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ³Ñ±É¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡Èë½ñ´±¤Î»Å»ö¤ÏËèÄ«¡¢ÌÜÇò¤ÎÅÄÃæÅ¡¤Ø½Ð¸þ¤¡¢1Æü¤ÎÆüÄøÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÆü¤Ï12»þ¤«¤é¡¢»º¶È¹½Â¤¿³µÄ²ñ¤Î²ñµÄ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡Öº£Æü¡¢Ã¯¤«¤ÎÁò¼°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡×
¡¡¤È¿Ò¤Í¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë1»þ¤«¤éÁò¼°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Î²ñµÄ¤ÏÄÌ»º¾Ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢²ñµÄ¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÆüÄø¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤³¤¦Í¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö·ëº§¼°¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·¯¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÀµ¤·¤¤¡£¤·¤«¤·Áò¼°¤Ï¡¢º£Æü¤ò°ï¤·¤¿¤é¤½¤Î¿Í¤È±Êµ×¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¡£º£Æü¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ñµÄ¤ÇÁò¼°¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¥ª¥ì¤ò¤ªÄÌÌë¤Ë¹Ô¤«¤»¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢Áò¼°¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Î²ñ¾ì¤ò¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ò¤È¤êË¬¤ì¡¢¸Î¿Í¤È¤ªÊÌ¤ì¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢12»þ¤«¤é²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í¤È¤Î±ï¤¬¤¤¤«¤ËÂçÀÚ¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢»ä¤Ï¶µ·±¤È¤·¤Æ¿´¤Ë¹ï¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¤³¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤Ï»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤¦Áê¼ê¤«¤éÌ¾»É¤ò¼õ¤±¼è¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢
¡ÖÌ¾»É¤ò¤â¤é¤¦¤È´é¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡¡Áê¼ê¤¬ÄÌ»ºÂç¿Ã¤äÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÌ¾»É¤òÍß¤·¤¬¤ë¤Î¤Ç¸ò´¹¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤«¤é¤Î½¬´·¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾ÊÆâ¤òÊâ¤¯¤È¤¤Ï¡¢¤è¤¯¼ã¤¤´±Î½¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ¡¢
¡Ö¤è¤ª¡»¡»·¯¡¢±ü¤µ¤ó¤ÎÉÂµ¤¤Ï¤É¤¦¤À¡×
¡¡¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î´é¤ÈÌ¾Á°¤É¤³¤í¤«¡¢°ìÅÙÊ¹¤¤¤¿²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¼Ô¤¬´î¤Ð¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸¢ÎÏ¤ò³Þ¤ËÃå¤Æ´±Î½¤ËÀÜ¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤µ¤ËÂÐ¶Ë¤Î¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ìò½êÆÃÍ¤ÎÄ¹¤¤Ê¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ö1Ëç¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀâÌÀ¤¹¤ë¼Ô¼«¿È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×
¡¡¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¸À¤¤ÆÀ¤ÆÌ¯¤Ç¤¹¡£
¡¡ÄÌ»ºÂç¿Ã»þÂå¤ÎÃø½ñ¡ØÆüËÜÎóÅç²þÂ¤ÏÀ¡Ù¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¸ý½Ò¤·¤¿¤â¤Î¤ò¡¢»ä¤¿¤ÁÄÌ»º´±Î½¤ä¿·Ê¹µ¼Ô¤¬Ê¬Ã´¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Î¾ÊÄ£¤Ë»ñÎÁ¤ÎÄó¶¡¤òÍê¤à¤È¤¡¢¡Ö¥¤¥ä¤Ê´é¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¤É¤Î¾ÊÄ£¤â¡¢¡Ö³Ñ¤µ¤ó¤¬½ñ¤¯¤Ê¤é¡×¤ÈÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤Û¤É´±Î½¤Î¿Í¿´¾¸°®¤ËÄ¹¡Ê¤¿¡Ë¤±¤¿À¯¼£²È¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ò
¡¡¤Þ¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÏÄÌ»ºÂç¿Ã»þÂå¡¢´´Éô¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤â¡¢ÆÈÆÃ¤Î´ð½à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÀìÍÑ¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Ê¤É¤«¤é¾ðÊó¤ò½¸¤á¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¤È¤¤Ê¤É¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤«¡¢Éô²¼¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã±¤Ê¤ëÍÇ½¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¤Ë¤Ï¡¢Êé¤ï¤ì¤ë»ñ¼Á¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡1Ç¯¸å¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¼óÁê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¼óÁêÈë½ñ´±¤È¤·¤Æ¡¢°ú¤Â³¤»Å¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼óÁê»þÂå¤ËºÇ¤âº¤Æñ¤À¤Ã¤¿»Å»ö¤Ï¡¢ÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¸ò¾Ä¤Ç¤¹¡£½¢Ç¤¤«¤é2¥«·î¸å¡¢
¡Ö¥ª¥ì¤ÏÆâ³Õ¤òºî¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Øº£ÂÀ¹Þ¡Ù¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¡¢À¯¼£ÎÏ¤Ï¶¯ÎÏ¤À¡£°ìÈÖÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤³¤½¡¢°ìÈÖÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¤½¤¦³Ð¸ç¤ò¸ì¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢ËÌµþ¤ØÉë¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÆñ¤·¤¤¸ò¾Ä¤ò¤ä¤ë¤Ê¤é¡¢³×Ì¿Âè°ìÀ¤Âå¤ÎÌÓÂôÅì¡¢¼þ²¸Íè¤¬·òºß¤Ê¤¦¤Á¤À¡£ÆóÂåÌÜ»°ÂåÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹ñÌ±¤¬¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¹ñ±×¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¿È¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤ò±Þ¡Ê¤¤¤È¡Ë¤ï¤Ê¤¤¡¢¿¿¤ÎÀ¯¼£²È¤Ç¤·¤¿¡£2011Ç¯Íè¤Î¿ÌºÒ¤È¸¶È¯¤ÎÌäÂê¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Éý¹¤¤¿ÍÌ®¤ò»ý¤Á¡¢ÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Ø¸¢¸Â¤ò¤¦¤Ä¤·¡¢¿Í¡¢»ñ¶â¤ò½¸ÃæÅê²¼¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯Åª³Î¤ÊÂÐºö¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤Ë¤È»×¤¨¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡
¡¡¤³¤Î¥³¥é¥à¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ªµ±¤Â³¤±¤ë¡Ö»þÂå¤Î´é¡×¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡Ø¾¼ÏÂ100Ç¯¤Î100¿Í ¥ê¡¼¥À¡¼ÊÓ¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¾®Àô½ã°ìÏº¤Ë¡ÖÌµÎé¼Ô¡×¤ÈÅÜÀ¼¤ò¡ÄÃæÁ¾º¬¹¯¹°¸µ¼óÁê¤¬µá¤á¤¿µÁÍý¿Í¾ð¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¾®Ä¹·¼°ì¡¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½ÐÈÇ¡Ë