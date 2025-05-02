ÃæÆü¡¢¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó²¹Â¸¤Ç¤Î1ÅÀº¹¾¡Íø¤Ë¡ÄÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡ÖÀ¶¿å¡¦¾¾»³¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¼óÇ¾¿Ø¤¬¤è¤¯²æËý¤·¤¿¤Ê¤È¡×
¡¡ÃæÆü¤Ï1Æü¡¢ºå¿À¤È¤Î»î¹ç¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë3¡Ý2¤Ç¾¡Íø¡£º£µ¨½é¤ÎÆ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢ÂÐºå¿À¤Ç¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢Àï3Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿»°±º¿ð¼ù¤Ï5²ó2¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¶áÆ£Î÷¡¦¶¶ËÜÐÒ¼ù¡¦Æ£Åè·ò¿Í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¤¬Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò²¹Â¸¤·¤ÆÀÜÀï¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤¿ÃæÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¤Ï¡ÖÀ¶¿å¡¦¾¾»³¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¤³¤Î·ÑÅê¤Çºå¿À¤Ë3¥¿¥Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼óÇ¾¿Ø¤¬¤è¤¯²æËý¤·¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÅê¤²¤¿Åê¼ê¤Ï¼«¿®¤¬¤Ä¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¥×¥í½é¾¡Íø¤Î»°±º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬5¤Ä¤ÈÎÏ¤ó¤ÇÀ©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿½ê¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢5²ó2¼ºÅÀ¤ÇÅê¤²¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ï¤â¤¦¾¯¤·À©µåÎÏ¤¬ÎÉ¤¤Åê¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¯¥í¥¹µ¤Ì£¤Ë±¦ÂÇ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò¹¶¤á¤Æ¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×·Ï¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÏÓ¤¬¿¶¤ì¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤½ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ã¤º¸ÏÓ¤ò¹âÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù