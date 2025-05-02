ÊÆÂçÅýÎÎÊäº´´±¤ò²òÇ¤¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡¢³ÕÎ½µé¤Ç½é
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï1Æü¡¢¥¦¥©¥ë¥ÄÂçÅýÎÎÊäº´´±¡Ê¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌäÂêÃ´Åö¡Ë¤ò²òÇ¤¤·¡¢¼¡´ü¹ñÏ¢Âç»È¤Ë»ØÌ¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Âè2¼¡À¯¸¢¤Ç³ÕÎ½µé¤Î²òÇ¤¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤¬ÅöÌÌ¡¢Æ±Êäº´´±¤ò·óÌ³¤¹¤ë¡£¥¦¥©¥ë¥Ä»á¤ÏÌ±´ÖÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¤Ç·³»öµ¡Ì©¾ðÊó¤ò¶¨µÄ¤·¡¢¸í¤Ã¤ÆÊÆ»ïÊÔ½¸Ä¹¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ¯³Ð¡£¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¦¥©¥ë¥Ä»á¤ÏÅÁÅýÅª¤Ê³°¸ò¥¿¥«ÇÉ¤ÇÆ±ÌÁ¹ñ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤ò½Å»ë¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Ø¤Î¥Ñ¥¤¥×Ìò¤È¤·¤Æ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÐÊÆ³°¸ò¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼«¿È¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡Ö¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤Ç¤â¹ñ±×¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤º¤µ¤ó¤Ê¾ðÊó´ÉÍý¤òÈãÈ½¤¹¤ë¥ê¥Ù¥é¥ë·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¶þ¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Æ±¤¸³ÕÎ½µé¤Î¹ñÏ¢Âç»È¤Ø¤Îµ¯ÍÑ¤ò·è¤á¡¢¹¹Å³¤Î°õ¾Ý¤òÇö¤á¤ëÁÀ¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡È¯É½¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÊÆ¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥¦¥©¥ë¥Ä»á¤ÈËÌÄ«Á¯ÌäÂê¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥©¥óÂçÅýÎÎÉ®Æ¬ÉûÊäº´´±¤ò¹¹Å³¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£