È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË× Ä´ºº¤ÇÃËÀ¤Î»Ñ¤òÌÜ»ë¡¡2ÆüÄ«¤«¤éµß½Ð³èÆ°³«»Ï
ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ï¡¢1Æü¤ÎÄ´ºº¤Ç±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤ËÃËÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë»Ñ¤òÌÜ»ë¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢2ÆüÄ«¤«¤éµß½Ð³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëµß½Ð³èÆ°¤Ï¡¢2Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1·î28Æü¤ËÈ¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¡¢70Âå¤Î±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤¬ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢²¼¿åÆ»´ÉÆâ¤Ë±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢ºî¶È¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï1Æü¡¢Ââ°÷¤ò¸òÂå¤·¤Ê¤¬¤é²¼¿åÆ»´É¤ËÆþ¤êÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤ÇÃËÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë»Ñ¤òÌÜ»ë¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£