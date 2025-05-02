¼«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡ÅÄÃæ±ÍÅÍ¤È¹ÃÈåÂóÌé¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4x-3¹Åç¡Ê1Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
3Ï¢¾¡¤·¤¿µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤Þ¤º¤Ï°ì¸À¡£Á°²ó¥«¡¼¥É¤Ç3Ï¢ÇÔ¤·¤¿Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯²ÁÃÍ¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÅÙ¤Ï¥Þ¥Ä¥À¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
9²ó¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤òÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤¬¥²¥Ã¥Ä¡¼¤Ç2¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Ë¤·¤¿¸å¡¢¼«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ÅÄÃæÅê¼ê¤ò¸ÝÉñ¡£¡Ö¤â¤¦²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤µå¤òÅê¤²Â³¤±¤í¡×¤È¤À¤±ÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¡¢±ÍÅÍ¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤¬Éð´ï¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡¢¸«¤¨¸«¤¨¤Ç¤â¡Ê¤½¤ì¤Ç¡Ë¹Ô¤³¤¦¤È¡×
Â³¤¯¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎµÆÃÓÎÃ²ðÁª¼êÁê¼ê¤Ë¤â¥·¥å¡¼¥È¤òÅê¤²Â³¤±¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¡£¸«»ö¡¢¥µ¡¼¥É¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢Íº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¹ÃÈåÂóÌéÁª¼ê¤Ë¥µ¥à¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥¹¥È¥Ð¥ó¥×¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¼¥í¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤ÇŽ¥Ž¥Ž¥Ìîµå¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£16ËÜÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤â3ÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ç¤·¤¿¡£