¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯½é½Ð¾ì¤ÎÃæÌî¹Ì´¡¡¥À¥ó¥¹¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤¿²ÚÎï¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬Éð´ï¡Ö¼ê¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯³¦¤Îà´üÂÔ¤ÎÀ±áÃæÌî¹Ì´¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢»Õ¾¢¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¶Ð¤á¤ëÃæÌî¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Îò¤Ï£´Ç¯¡£½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ê£Ó£Ó£Á¡Ë¡×¤Î¡Ö£Ó£Ð£Ò£É£Î£Ç¡¡£Ã£Õ£ÐÍ½Áª¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦»°Âë»Ô¸ø²ñÆ²¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¥È¡¼¥ë¥¯¥é¥¹¤Ç£²°Ì¤ÈÂçÌö¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæÌî¤Ë¤ÏÆ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤¬¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¥È¡¼¥ë¥¯¥é¥¹¤Î¥×¥í¤Ç¡¢£Ó£Ó£Á¤ÎÇ§Äê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ëÀé¸¶Í³ÍýÆà¡Ê£²£¶¡Ë¤À¡£
¡¡²¬»³¸©½Ð¿È¤ÎÃæÌî¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»Â´¶È¤Þ¤ÇÌó£·Ç¯´Ö¤Î¥À¥ó¥¹·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¶¿¤Î£²¿Í¤Ï£²³ØÇ¯°ã¤¤¤Ç¡¢ÊÌ¤Î¹â¹»¤Î¥À¥ó¥¹Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·îÆü¤¬¤¿¤Ã¤ÆÃæÌî¤¬¥×¥í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÀé¸¶¤Î£Ó£Î£Ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤Æ¡¢Æ±¤¸ÉôÌç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤°ÕÍß¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡£¡ÖÆ±¤¸¥À¥ó¥¹Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Í³ÍýÆà¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ï°ìÊýÅª¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í³ÍýÆà¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ø¤³¤ì¤À¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÌó£´¤«·î´Ö¡¢Àé¸¶¤ÏÃæÌî¤Ë¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤Ê¤É¤Î»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¡¢Âç²ñÅöÆü¤âÆ±¹Ô¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡ÖÍ³ÍýÆà¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÃæÌî¤Ï¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î¼ê¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤È¤«¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤â¤È¤â¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤ä¥¸¥ã¥º¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´ðÁÃ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¶¯Ä´¡£¤Þ¤¿¡¢Àé¸¶¤â¡Ö¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤ÏÆñ¤·¤¤¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤â¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÍ½Áª¤Ç¤ÏÀË¤·¤¯¤â£²°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥×¥íÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥×¥íÀï¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤À¤È¤¤¤¦¡£ÀèÇÚ¤Î»Ñ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢Æü¡¹Ê³Æ®¤¹¤ë¿·À±¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£