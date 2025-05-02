¡Ú¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡ÛÄÌµ¤ÀÈ´·²¤ÇÈè¤ìÃÎ¤é¤º¡ª·ÚÎÌÀß·×¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Û²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤È¹â¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¡ªÉáÃÊ»È¤¤¤â¤Ç¤¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¥¸¥à¥Ð¥Ã¥°¤ËËº¤ì¤º¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥·¥å¡¼¥º¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¤¤Î»¶Êâ¤ä¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤³¤Î¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¡£¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤ËÅëºÜ¤·¤¿Cloudfoam¤¬²÷Å¬¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£·ÚÎÌ¤ÇÄÌµ¤À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥é¥Ð¡¼¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤¬¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤ÎÂ¼è¤ê¤ò²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï50%°Ê¾å¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÇÑ´þÊª¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
·ÚÎÌ¤ÇÄÌµ¤À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÍú¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤âÈ´·²¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
Cloudfoam¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤¬¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤È°ÂÄêÀ¤òÄó¶¡¤·¡¢Êâ¹Ô»þ¤Î¾×·â¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÛ¼ý¤¹¤ë¡£Â¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¡£
ÂÑµ×À¤Î¤¢¤ë¥é¥Ð¡¼¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ç¡¢³ê¤ê¤Ë¤¯¤¯°ÂÄê¤·¤¿Êâ¹Ô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤«¤é¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥·¥å¡¼¥ì¡¼¥¹¥¯¥í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¡£¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬ÎÉ¤¯¡¢Â¸µ¤Î¥Û¡¼¥ë¥É´¶¤¬Ä¹»þ´Ö»ýÂ³¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Û²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤È¹â¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¡ªÉáÃÊ»È¤¤¤â¤Ç¤¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¥¸¥à¥Ð¥Ã¥°¤ËËº¤ì¤º¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥·¥å¡¼¥º¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¤¤Î»¶Êâ¤ä¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤³¤Î¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¡£¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤ËÅëºÜ¤·¤¿Cloudfoam¤¬²÷Å¬¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£·ÚÎÌ¤ÇÄÌµ¤À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥é¥Ð¡¼¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤¬¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤ÎÂ¼è¤ê¤ò²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï50%°Ê¾å¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÇÑ´þÊª¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
·ÚÎÌ¤ÇÄÌµ¤À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÍú¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤âÈ´·²¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
Cloudfoam¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤¬¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤È°ÂÄêÀ¤òÄó¶¡¤·¡¢Êâ¹Ô»þ¤Î¾×·â¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÛ¼ý¤¹¤ë¡£Â¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¡£
ÂÑµ×À¤Î¤¢¤ë¥é¥Ð¡¼¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ç¡¢³ê¤ê¤Ë¤¯¤¯°ÂÄê¤·¤¿Êâ¹Ô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤«¤é¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥·¥å¡¼¥ì¡¼¥¹¥¯¥í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¡£¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬ÎÉ¤¯¡¢Â¸µ¤Î¥Û¡¼¥ë¥É´¶¤¬Ä¹»þ´Ö»ýÂ³¤¹¤ë¡£