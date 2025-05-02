DeNA¥Õ¥¡¥óÁêÀî¼·À¥¡¢Ä¹ÃË¤ÈÌîµå´ÑÀï¡Ö¸«±þ¤¨¤¢¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×
DeNA¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¡Ê50¡Ë¤¬1Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤ÈÌîµå´ÑÀï¤ò¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÁêÀî¤Ï¡ÖÄ¹ÃË¤ÈÌîµå´ÑÀï¡×¤ÈÊó¹ð¡£¿ÀµÜµå¾ì¤ÇÌîµå´ÑÀï¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤É¡¢¾¾Èø¤¯¤ó¤ÎÇ´¤ê¤òÀ¸¤Ç´Ñ¤é¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡¡ËþÎÝ¤ò²¿ÅÙ¤â·Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÅÀ¿ô¤¬Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤â¸«±þ¤¨¤¢¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ï¤Þ¤À¡¢É÷¤¬¿á¤¤¤¿¤éÈ©´¨¤¤¤Ç¤¹¡¡´Ñ¤Ë¹Ô¤¯³§ÍÍ¡¢ËÉ´¨ÂÐºö¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¼·À¥¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¸´ÑÀï¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¼·À¥¤µ¤ó¤âÉ÷¼Ù¤Ê¤É°ú¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£