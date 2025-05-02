°äÂÎ¤Î¥Ð¥Ã¥°¡¢¾²²¼¤ÇÈ¯¸«¡¡ÉÔÌÀ½÷À¤È´ØÏ¢ÁÜºº¡¢Àîºê
¡¡Àîºê»ÔÀîºê¶è¤Î½»Âð¤Ç°ìÉôÇò¹ü²½¤·¤¿°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢°äÂÎ¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤¬½»Âð¤Î¾²²¼¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬2Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£È¯¸«¤òÃÙ¤é¤»¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë20Âå½÷À¤È¤Î´ØÏ¢¤òÁÜºº¤¹¤ë¡£
¡¡°äÂÎ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ï4·î30ÆüÌë¡¢¸©·Ù¤¬¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¡¢½÷À¤Î¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Î´Ø·¸Àè¤È¤·¤Æ²ÈÂðÁÜº÷¤·¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷À¤Î¿ÆÂ²¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï¼þ°Ï¤Ë¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÁêÃÌ¡£1Ç¯¤Û¤É¸òºÝ¤·¡¢ÊÌ¤ì¤¿¸å¤«¤é¶ÐÌ³Àè¤Ê¤É¤Î¼þÊÕ¤ò¤¦¤í¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£