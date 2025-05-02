Æâ»³ÍýÌ¾¡Ê2019Ç¯9·î»£±Æ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

½÷Í¥Æâ»³ÍýÌ¾¡Ê43¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¤Î¥­¥Ã¥·¥å¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£

Æâ»³¤Ï¡¢Í§¿ÍÂð¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥Ù¥­¥å¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æºî¤Ã¤¿¡¢¤­¤ì¤¤¤Ë¾Æ¤­¿§¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥­¥Ã¥·¥å¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥­¥Ã¥·¥å¤Ï¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¡¢Íñ¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡£

¡Ö¤­¤Î¤³2¼ï¡¢¥Ñ¥ó¥Á¥§¥Ã¥¿¡¢·ª¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¢Íñ¡¢¥Á¡¼¥º¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¹í¡¢¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¡×¤ÈºàÎÁ¤òµ­¤·¡¢¡Ö»ä¤¬¹¥¤­¤Ê´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¥­¥Ã¥·¥å¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ï¥Ê¥Ä¥á¥°¡£Ì£ÉÕ¤±¤Ï¥¿¥Þ¥Í¥®¹í¤Î¤ß¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£

ÎÁÍý¹¥¤­¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆâ»³¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢È¯¹ÚÄ´Ì£ÎÁ¤ò¼êºî¤ê¤·¤¿¤³¤È¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥­¥Ã¥·¥å¤Ë¤â¼êºî¤ê¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£