Æ£¸¶µª¹á¡Ö¤¹¤«¤µ¤º¹çÎ®¡×¤È»£±Æ½ª¤ï¤ê¤ËÉñÂæ´Ñ·à¡¡»È¤Ã¤¿¾è¤êÊª¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â
½÷Í¥Æ£¸¶µª¹á¡Ê53¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«Å¾¼Ö¤ÇÉñÂæ´Ñ·à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Æ£¸¶¤Ï¡¢ÉñÂæ¡Ö¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡×¤Î·Î¸Å¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÚÅÄ¼Óè½½í¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÉñÂæ¡Ö¥¢¥Ë¡¼¡×¤ò´Ñ·à¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡Ö´ü´ÖÃæ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤ÈÈá¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿»ä¡£¤Ê¤ó¤ÈÆÍÁ³¡¢ËÜÆü»£±Æ¤¬Áá¤¯½ª¤ï¤ê¡¡¤µ¤ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤·¤¿¤é¡¢¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤È¤¹¤«¤µ¤º¼«Å¾¼ÖÁö¤é¤»¹çÎ®¡¡Í¼Êý¤Î²ó¤Ë³ê¤ê¹þ¤ß¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÉñÂæ´Ñ·à¤Ï¸µµ¤¤Î¸»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤ä¡Ö¼«Å¾¼Ö¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë³¨Ê¸»ú¤òÉÕ¤±¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£