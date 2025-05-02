¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦½ÕÆü¡¢¥µ¥È¥ß¥Ä¡õ¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤È²£¿Ü²ì¤Ç¡ÈÃçÎÉ¤·Î¹¡É¡¡¡È»£¤ì¹â¡ÉÁÀ¤¦
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î½ÕÆü½Ó¾´¡¢¤É¤¤É¤¥¥ã¥ó¥×¤Îº´Æ£Ëþ½Õ¡¢Æü¸þºä46¤Î¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢¤¤ç¤¦2Æü¸á¸å6»þ¤«¤éHulu¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡Ø½ÕÆü¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó4¤¬¡¢Æ±Æü¿¼Ìë1»þ15Ê¬¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥²¥¹¥È¤Ï¡Ä¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤ÎÆ±´ü¡¦Æü¸þºä46¤Î¶âÂ¼Èþ¶ê
¡¡¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤Î»£¤ì¹â¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥â¥Î¤À¤±¤òÁª¤ÓÈ´¤¡¢»þ¤ËÂçÃÀ¤Ë¡¢»þ¤Ë¥·¥Ó¥¢¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡È½ÕÆüÎ¹¡É¡£½ÕÆü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¶Ã¤¡¢¾Ð¤¤¡¢Ê¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢3¿Í¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¥¤¡¼¥¸¡¼¤ÊÃçÎÉ¤·Î¹¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³´ðÃÏ¤â¶á¤¯¡¢¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢°û¿©Å¹¤¬ÊÂ¤Ö¡¢°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë´ØÅì¶þ»Ø¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡¦²£¿Ü²ì¤Ø¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢²£¿Ü²ìÈ¯¾Í¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¡×¤ÎÅ¹¤ÇÈÖÁÈ¹±Îã¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÂÐ·è´ë²è¡Ö½ÕÆü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×in²£¿Ü²ì¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤òÁª¤Ó¡¢Ãå¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬Í¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£¿³ºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥º´¶¡×¤ÈÅ¹°÷¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤½Ð¤·¤¿½ÕÆü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬°ìÊâ¥ê¡¼¥É¡£½ÕÆü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦¡£
¡¡³¤Á¯¥°¥ë¥á¤ò¤«¤±¤Æ¡Ö²£¿Ü²ì²£ÃÇ¥¦¥ë¥È¥é¥¯¥¤¥º¡×¤ÇÂÐ·è¤â¡£¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤¹¤ë¤Î¤Ï½ÕÆü¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¾®Ê¿Î¹¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È½Ð±é¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤Î³ùÁÒÎ¹¤Ç¤Ï¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤·¤¿¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤È¤Î±ï¤¬¤¢¤ê¡¢ÈÖÁÈ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿åËÎ¥¢¥Ê¡£Á°²ó¤Î¥¯¥¤¥º¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡ØZIP!¡Ù¤ÎMC¤âÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢½ÕÆü¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬º£¸å¤Î»Å»ö¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Hulu¤Ç¤Ï¤³¤Î¥í¥±¤ÎÂ³¤¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¾¾ÅÄ¤ÏÆÀ°Õ¤Î¡Ö¤½¤ÐÂÇ¤Á¡×¤Ç½ÕÆü¡õ¥µ¥È¥ß¥Ä¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤Ðºî¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢3¿Í¤Ç¤ª¤â¤·¤í¥«¡¼¥È¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢²£¿Ü²ì¤òÂçËþµÊ¤¹¤ë¡£
¢£ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
#1¡¢2¡§5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å6»þ¡Á
#3¡¢4¡§5·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å6»þ¡Á
#5¡¢6¡§5·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å6»þ¡Á
#7¡¢8¡§5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å6»þ¡Á
#9¡¢10¡§5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å6»þ¡Á
#11¡¢12¡§6·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å6»þ¡Á
#13¡§6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å6»þ¡Á
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥²¥¹¥È¤Ï¡Ä¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤ÎÆ±´ü¡¦Æü¸þºä46¤Î¶âÂ¼Èþ¶ê
¡¡¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤Î»£¤ì¹â¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥â¥Î¤À¤±¤òÁª¤ÓÈ´¤¡¢»þ¤ËÂçÃÀ¤Ë¡¢»þ¤Ë¥·¥Ó¥¢¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡È½ÕÆüÎ¹¡É¡£½ÕÆü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¶Ã¤¡¢¾Ð¤¤¡¢Ê¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢3¿Í¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¥¤¡¼¥¸¡¼¤ÊÃçÎÉ¤·Î¹¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡³¤Á¯¥°¥ë¥á¤ò¤«¤±¤Æ¡Ö²£¿Ü²ì²£ÃÇ¥¦¥ë¥È¥é¥¯¥¤¥º¡×¤ÇÂÐ·è¤â¡£¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤¹¤ë¤Î¤Ï½ÕÆü¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¾®Ê¿Î¹¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È½Ð±é¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤Î³ùÁÒÎ¹¤Ç¤Ï¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤·¤¿¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤È¤Î±ï¤¬¤¢¤ê¡¢ÈÖÁÈ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿åËÎ¥¢¥Ê¡£Á°²ó¤Î¥¯¥¤¥º¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡ØZIP!¡Ù¤ÎMC¤âÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢½ÕÆü¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬º£¸å¤Î»Å»ö¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Hulu¤Ç¤Ï¤³¤Î¥í¥±¤ÎÂ³¤¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¾¾ÅÄ¤ÏÆÀ°Õ¤Î¡Ö¤½¤ÐÂÇ¤Á¡×¤Ç½ÕÆü¡õ¥µ¥È¥ß¥Ä¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤Ðºî¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢3¿Í¤Ç¤ª¤â¤·¤í¥«¡¼¥È¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢²£¿Ü²ì¤òÂçËþµÊ¤¹¤ë¡£
¢£ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
#1¡¢2¡§5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å6»þ¡Á
#3¡¢4¡§5·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å6»þ¡Á
#5¡¢6¡§5·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å6»þ¡Á
#7¡¢8¡§5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å6»þ¡Á
#9¡¢10¡§5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å6»þ¡Á
#11¡¢12¡§6·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å6»þ¡Á
#13¡§6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å6»þ¡Á