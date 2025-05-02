£³·îÂà¼Ò¤Î¸µTBS¥¢¥Ê¡Ö½é¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡×¤òÊó¹ð¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤Ë¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¶ÛÄ¥¡£·ë²Ì¤Ï¡Ä¡×
3·îËö¤ÇTBS¤òÂà¼Ò¤·¤¿±§ÆâÍüº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê33¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âà¼Ò¸å½é¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¹¤ÎÌë7»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Î¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡Ù(MBS¡¿TBS·Ï)¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£¾Ã¤·¥´¥à¤Ï¤ó¤³¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âà¼Ò¸å¡¢½é¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡Ä¤·¤«¤â¥²¥¹¥ÈÂ¦¤Ï·Ð¸³¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â¶ÛÄ¥¡£·ë²Ì¤Ï¡Ä¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¼ýÏ¿Á°¤Î¥á¥¤¥¯¼¼¤ÇMBS¤ÎÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È°ì½ï¤Ë¡Ø¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡Ù¤Î¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤òÄ¾ÀÜ¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¼ýÏ¿Æü¤ËÊÌ´ë²è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âç³Ø¤Î¸åÇÚ¤ÇÇÐÍ¥¤Î·ë¾ë¥â¥¨¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¯¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¥â¥¨¤Á¤ã¤ó¤Ïº£¥Õ¥¸·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡ØDr.¥¢¥·¥å¥é¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ð¥È¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈMBS¤ÎÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢·ë¾ë¥â¥¨¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤½¤ì¤¾¤ìÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤¦¤Ê¤Ý¤ó¤¬MBS¤Ë¡©¡ª¡×¡ÖÂÔË¾¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£