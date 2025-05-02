¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ·ÐºÑÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > NY³ô¼°¡¡¡¡¡¡1Æü½ªÃÍ¡¡¡¡¡¡¡¡ NY³ô¼°¡¡¡¡¡¡1Æü½ªÃÍ¡¡¡¡¡¡¡¡ NY³ô¼°¡¡¡¡¡¡1Æü½ªÃÍ¡¡¡¡¡¡¡¡ 2025Ç¯5·î2Æü 5»þ41Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡ã¥À¥¦¹©¶È30¼ïÊ¿¶Ñ¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40752.96¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°ÆüÈæ¡¡¡¡¡Ü83.60¡¡¡¡ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È NY³ô8ÆüÂ³¿¡¢83¥É¥ë¹â GE¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¡¼«Î§ÈÂÁ÷¥í¥Ü»ö¶È°éÀ®¡¡ÎÌ»º·¿¡¢½é¤ÎÉ¸½àÉÊÅêÆþ¡¡Ãæ¾®À½Â¤¶È¤Î¼ûÍ×³«Âó ·è»»¤òÆÉ¤à¡¡¥¢¥¤¥«¹©¶È¡¡25Ç¯3·î´ü¡¡²Á³ÊÅ¾²Ç¤Ê¤ÉÁÕ¸ù¤·ºÇ¹â·è»»¡¡È¾Æ³ÂÎ¹©¾ì¸þ¤±¤Î¾²ºà¹¥Ä´¡¡º£´ü¤âÁý¼ýÁý±×Í½ÁÛ