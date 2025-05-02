Àîºê¤¬¡ÈACLEÀ©ÇÆ¡É¤Ç¼ê¤Ë¤¹¤ëÇüÂç¤Ê¾Þ¶â¤Ï¡© ¤¹¤Ç¤Ë£µ²¯8000Ëü±ß°Ê¾å¤¬³ÎÄê¡¢Í¥¾¡¤Ç°ìµ¤¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¡Ä
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï¸½ÃÏ£´·î30Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡½¥È¡ÊACLE¡Ë½à·è¾¡¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¥µ¥¦¥¸¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤ÈÂÐÀï¡£¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤éÀ¤³¦Åª¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤òÍÊ¤¹¤ëÁê¼ê¤È¤Î·ãÆ®¤ò£³¡Ý£²¤ÇÀ©¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Àîºê¤¬Ìö¿Ê¤¹¤ëº£Âç²ñ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACL¡Ë¤«¤éÂç²ñÊý¼°¤¬ºþ¿·¤µ¤ì¡¢½Ð¾ì¥¯¥é¥Ö¿ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¡Ö24¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¡È¾¯¿ôÀº±Ô¡É¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¯¥é¥Ö¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¾Þ¶â¤âÂçÉý¤ËÁý¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊAFC¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È½àÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ²¯8000Ëü±ß¡Ë¤¬AFC¤«¤é»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿Àîºê¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ì°Ê¾å¤Î¾Þ¶â³ÍÆÀ¤¬³ÎÄê¡£¤½¤·¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢1000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó14²¯4000Ëü±ß¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê¡ªC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¡È¸µÎø¿Í¡õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤¿¤Á¤òÇ¯Âå½ç¤Ë°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤Ç20Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2900Ëü±ß¡Ë¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç40Ëü¥É¥ë¡ÊÌó5800Ëü±ß¡Ë¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç60Ëü¥É¥ë¡ÊÌó8700Ëü±ß¡Ë¤¬»²²ÃÊó½·¤È¤·¤Æ³Æ¥¯¥é¥Ö¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¡¢¾Þ¶â¤Ë¾å¾è¤»¤Ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í½Áª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¤¹¤ëÁ´¥Á¡¼¥à¤Ë80Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±²¯1000Ëü±ß¡Ë¤º¤Ä¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢³Æ»î¹ç¤Ç¥¢¥¦¥§¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ë£µËü¥É¥ë¡Ê700Ëü±ß¡Ë¤ÎÎ¹ÈñÊä½õ¶â¡¢¾¡Íø¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë10Ëü¥É¥ë¡Ê1400Ëü±ß¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÀîºê¤Ï½é¤Î¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÇüÂç¤Ê¾Þ¶â¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¡£¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤È¤Î±¿Ì¿¤Î·è¾¡¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö£µ·î£³Æü¤Î25»þ30Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡Àîºê¤¬Ìö¿Ê¤¹¤ëº£Âç²ñ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACL¡Ë¤«¤éÂç²ñÊý¼°¤¬ºþ¿·¤µ¤ì¡¢½Ð¾ì¥¯¥é¥Ö¿ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¡Ö24¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¡È¾¯¿ôÀº±Ô¡É¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¯¥é¥Ö¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¾Þ¶â¤âÂçÉý¤ËÁý¤¨¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê¡ªC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¡È¸µÎø¿Í¡õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤¿¤Á¤òÇ¯Âå½ç¤Ë°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤Ç20Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2900Ëü±ß¡Ë¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç40Ëü¥É¥ë¡ÊÌó5800Ëü±ß¡Ë¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç60Ëü¥É¥ë¡ÊÌó8700Ëü±ß¡Ë¤¬»²²ÃÊó½·¤È¤·¤Æ³Æ¥¯¥é¥Ö¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¡¢¾Þ¶â¤Ë¾å¾è¤»¤Ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í½Áª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¤¹¤ëÁ´¥Á¡¼¥à¤Ë80Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±²¯1000Ëü±ß¡Ë¤º¤Ä¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢³Æ»î¹ç¤Ç¥¢¥¦¥§¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ë£µËü¥É¥ë¡Ê700Ëü±ß¡Ë¤ÎÎ¹ÈñÊä½õ¶â¡¢¾¡Íø¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë10Ëü¥É¥ë¡Ê1400Ëü±ß¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÀîºê¤Ï½é¤Î¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÇüÂç¤Ê¾Þ¶â¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¡£¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤È¤Î±¿Ì¿¤Î·è¾¡¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö£µ·î£³Æü¤Î25»þ30Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô