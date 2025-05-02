Â³Íî¡¢¥É¥ë¹â¤äÃæ¹ñÏ¢µÙ¤Ç¼ê¤¸¤Þ¤¤Çä¤ê¡á£Î£Ù¶â³µ¶·
NY¶âÀèÊª6·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á3222.20¡Ê-96.90¡¡-2.92%¡Ë
¶â£¶·î¸Â¤ÏÂ³Íî¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ë¹â¤äÃæ¹ñ»Ô¾ì¤¬Ï¢µÙ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¼ê¤¸¤Þ¤¤Çä¤ê¤¬½Ð¤ÆÆðÄ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÍ×°ø¤ÎÇä¤ê¤¬½Ð¤Æ²¼¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤ÎÁý²Ã¤ò¼õ¤±¤Æ²¡¤·ÌÜ¤òÇã¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥É¥ë¹â¤Ë¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
MINKABU PRESS
1¥ª¥ó¥¹¡á3222.20¡Ê-96.90¡¡-2.92%¡Ë
¶â£¶·î¸Â¤ÏÂ³Íî¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ë¹â¤äÃæ¹ñ»Ô¾ì¤¬Ï¢µÙ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¼ê¤¸¤Þ¤¤Çä¤ê¤¬½Ð¤ÆÆðÄ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÍ×°ø¤ÎÇä¤ê¤¬½Ð¤Æ²¼¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤ÎÁý²Ã¤ò¼õ¤±¤Æ²¡¤·ÌÜ¤òÇã¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥É¥ë¹â¤Ë¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
MINKABU PRESS