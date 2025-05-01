¥Ç¥£¥¹¥¤¥º¥Í¥Ð¡¼¥¶¥Ã¥È¤¬¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¥³¥é¥Ü¡¢¡Ö991v2¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥·¥å¡¼¥º¤òÈ¯Çä
¡¡¡Ö¥Ç¥£¥¹¥¤¥º¥Í¥Ð¡¼¥¶¥Ã¥È¡Êthisisneverthat¡Ë¡×¤¬¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡ÊNew Balance¡Ë¡×¤Î¡ÖMade in UK 991v2¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£5·î2Æü12»þ¤Ë¥Ç¥£¥¹¥¤¥º¥Í¥Ð¡¼¥¶¥Ã¥È¤ÎÅìµþ´ú´ÏÅ¹¡¢Âçºå´ú´ÏÅ¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢5·î9Æü¤«¤é°ìÈÌÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡£
¢£thisisneverthat ¡ß New Balance¡Ö991v2¡×È¯Çä
¡¡¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö991v2¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤ËºÎÍÑ¡£¥«¥é¡¼¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥»¥¤¥¸¥°¥ì¡¼¥È¡¼¥ó¤ÇÇÛ¿§¤·¡¢¥Ç¥£¥¹¥¤¥º¥Í¥Ð¡¼¥¶¥Ã¥È¤¬»ý¤Ä¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ø¤Î¥à¡¼¥É¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¥½¡¼¥ëÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¡Ö¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥»¥ë ¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¡×¤Ë ¡Ö¥¢¥Ö¥¾¡¼¥ÖSBS ¥¯¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬»ý¤Ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¤òÂÎ¸½¤·¤¿°ìÂ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£²Á³Ê¤Ï4Ëü8400±ß¡£
¢£thisisneverthat ¡ß New Balance¡Ö991v2¡×È¯Çä
Àè¹ÔÈÎÇäÆü¡§2025Ç¯5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¡Á
¼è¤ê°·¤¤¡§¥Ç¥£¥¹¥¤¥º¥Í¥Ð¡¼¥¶¥Ã¥ÈÅìµþ´ú´ÏÅ¹¡¢¥Ç¥£¥¹¥¤¥º¥Í¥Ð¡¼¥¶¥Ã¥ÈÂçºå´ú´ÏÅ¹¡¢¥Ç¥£¥¹¥¤¥º¥Í¥Ð¡¼¥¶¥Ã¥È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
°ìÈÌÈÎÇäÆü¡§2025Ç¯5·î9Æü¡Ê¶â¡Ë