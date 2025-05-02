µð¿Í¡¦¥Þ¡¼·¯¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Åêµå¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¤¡×3²ó3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡¡¼¡²óÅÐÈÄ¤ÏÇò»æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇºÆÄ´À°
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡½3¹Åç¡Ê2025Ç¯5·î1Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾¤Ï3²ó8°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£2²ó6¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿4·î17Æü¤ÎDeNAÀï¤«¤éÃæ13Æü¤ÎÅÐÈÄ¡£½é²ó2»à¤«¤é5Ï¢ÂÇ¤Ç3ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡£2²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¡¢3²ó2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ï¤·¤Î¤°¤â¡¢·è¤áµå¤¬Éâ¤¯¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤Æ2Ï¢Â³¤Ç3²ó°Ê²¼¤Ç¹ßÈÄ¤ÏÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¼«¿È½é¡£¡ÖÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦Åêµå¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¤¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼¡¤¬¤¤¤Ä¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼¡²óÅÐÈÄ¤ÏÇò»æ¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇºÆÄ´À°¤·¤ÆºÆµ¯¤ò¿Þ¤ë¡£