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¢££È£Ï£Ù£Á <7741> ¡¡17,555±ß¡¡(+775±ß¡¢+4.6¡ó)
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¢£¥¢¥ºー¥à <3496> ¡¡8,140±ß¡¡(+330±ß¡¢+4.2¡ó)
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¢££Ê£ÒÅìÆüËÜ <9020> ¡¡3,221±ß¡¡(+125±ß¡¢+4.0¡ó)
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¢£ÆüÅÅ¾Ë <5214> ¡¡3,400±ß¡¡(+126±ß¡¢+3.9¡ó)
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¢£À¾Éô¥¬¥¹£È£Ä <9536> ¡¡1,785±ß¡¡(+66±ß¡¢+3.8¡ó)
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¢£¥Í¥¯¥»¥é <4565> ¡¡916±ß¡¡(+26±ß¡¢+2.9¡ó)
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¢£Íý¥Ó¥¿ <4526> ¡¡2,563±ß¡¡(+72±ß¡¢+2.9¡ó)
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