Àîºê£Ö²¦¼ê¡¡¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¥¢¥ë¥Ê¥¹¥ë·âÇË¡ª£Ç£Ë»³¸ý¿À¥»¡¼¥Ö¸÷¤ë¡¡Ä¹Ã«Éô´ÆÆÄ¡ÖÎÏ¤ò£±£°£°¡ó½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡Ö£Á£Ã£Ì£Å¡¦½à·è¾¡¡¢Àîºê£³¡Ý£²¥¢¥ë¥Ê¥¹¥ë¡×¡Ê£³£°Æü¡¢¥¸¥Ã¥À¡Ë
¡¡Àîºê¤¬¥¢¥ë¥Ê¥¹¥ë¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤ò£³¡Ý£²¤ÇÇË¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡££Æ£×°ËÆ£Ã£ºÈ¡Ê£²£·¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£Æ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£Í£ÆÂç´ØÍ§æÆ¡Ê£²£°¡Ë¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡££Ç£Ë»³¸ýÎÜ°Ë¡Ê£²£¶¡Ë¤â¹¥¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½£Æ£×¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡Ê£´£°¡Ë¤éÊ£¿ô¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ë¶¯¹ë¤«¤éÎò»ËÅª¤Ê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£·è¾¡¤Ï£µ·î£³Æü¸á¸å£·»þ£³£°Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£´Æü¸áÁ°£±»þ£³£°Ê¬¡Ë³«»Ï¤Ç¡¢¥¢¥ë¥¢¥Ï¥ê¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¤ÎÅ«¤¬ÌÄ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Àîºê¤ÎÁª¼ê¤é¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤À¤ì¹þ¤ß´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤Î¾ÝÄ§¤È¤¤¤¨¤ë¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¸½¼Â¤Ë¼ó¤ò²¿ÅÙ¤â²£¤Ë¿¶¤Ã¤ÆÎÞ¡£¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¸Ä¤¬¤½¤í¤¦ÆñÅ¨¤ò·âÇË¤·¤¿¡£
¡¡·å°ã¤¤¤Ê»ñ¶âÎÏ¤Îº¹¤òÊ¤¤·¤¿¡£Àîºê¤ÎÁíÇ¯Êð¤ÏÌó£³£°²¯±ß¤Ç¡¢£²²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£²£·£¶²¯±ß¡ËÄ¶¤¨¤È¤µ¤ì¤ë¥í¥Ê¥¦¥É¤ÎÇ¯Êð¤ÎÌó£¹Ê¬¤Î£±¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½£Æ£×¥Þ¥Í¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½£Æ£×¥Ç¥å¥é¥ó¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½£Í£Æ¥Ö¥í¥¾¥Ó¥Ã¥Á¤é¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤ò¤½¤í¤¨¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ò¤ë¤à¤³¤È¤Ê¤¯¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤À¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤«¤éÁê¼ê¤è¤êÃ»¤¤Ãæ£²Æü¡¢¤·¤«¤â´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥Ç¥£¤òÇØÉé¤¤¡¢½ª»Ï¡¢Áê¼ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¹¶·â¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ¹â°æ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¸Ä¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬Éé¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤é¤·¤¯ÁÈ¿¥Åª¤ÊÀï¤¤¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤â¸÷¤Ã¤¿¡£ºòµ¨£Ê£³Ê¡Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Âç´Ø¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ì¤Ð¡¢£²Ç¯Á°¤Þ¤Ç£Ê£²¿å¸Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿»³¸ý¤Ï£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥í¥Ê¥¦¥É¤ÎÄ¾ÀÜ£Æ£Ë¤ò±¦Â¤Ç¹¥¥»¡¼¥Ö¡£Ä¹Ã«Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎÏ¤ò£±£°£°¡ó½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÎò»ËÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÁª¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥ÖÈá´ê¤Î¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤Ø¤¢¤È£±¾¡¡££Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï±ºÏÂ¡¢£ÇÂçºå¡¢¼¯Åç¤ËÂ³¤¯£´¥¯¥é¥ÖÌÜ¤È¤Ê¤ë°Î¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ö·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òµ¯¤³¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È»Ø´ø´±¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÄºÅÀ¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¡£