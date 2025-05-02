¡Ö¾×·â¤Î½¢Ç¤¤À¡×¤Þ¤µ¤«¡ªWÇÕÍ½ÁªÇÔÂà´íµ¡¤Î¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í´ÆÆÄ¤òÅÅ·â²òÇ¤¡ª ¸åÇ¤¤Ë¸µ¥Þ¥É¥ê¡¼»Ø´ø´±¤ò¾·æÛ¤Ç³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¶ÄÅ·¡ª¡Ö¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ç¤ÏÈá»´¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×
¡¡¥«¥¿¡¼¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï£µ·î£±Æü¡¢Æ±¹ñÂåÉ½¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¬¥ë¥·¥¢´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ä¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤òÎ¨¤¤¤¿¥Õ¥ì¥ó¡¦¥í¥Ú¥Æ¥®¤ò¿·»Ø´ø´±¤Ë¾·æÛ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥«¥¿¡¼¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢¤·¤«¤·ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÂç¶ìÀï¡££³·î25Æü¤ÎÂè£¸Àá¤Ç¡¢Åö»þFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°107°Ì¤Î¥¥ë¥®¥¹¤Ë£±¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£³¾¡£±Ê¬¤±£´ÇÔ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×A¤Î£´°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£Í½Áª¤ÇWÇÕ½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤é¤ì¤ë£²°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¾ÃÌÇ¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê¤à£´°Ì°ÊÆâ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè£¶Àá¤ÇUAE¤Ë£°¡Ý£µ¤Î»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¥Æ¥£¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥Þ¥ë¥±¥¹´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤¿¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿¥ë¥¤¥¹¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬£³·î¥·¥ê¡¼¥º¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢»Ä¤ê£²»î¹ç¤Ç°ÛÎã¤Î´ÆÆÄºÆ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê¡ªC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¡È¸µÎø¿Í¡õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤¿¤Á¤òÇ¯Âå½ç¤Ë°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCAUGHTOFFSIDE¡Ù¤Ï¡Ö¥í¥Ú¥Æ¥®¡¢¾×·â¤ÎÂåÉ½´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ø¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍÀï½Ñ²È¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ë¤Ò¤É¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤«¤é²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥í¥Ú¥Æ¥®´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Î´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ä¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ç¤âÂç»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¡×
¡Ö¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤ÎÌö¿Ê¤òÌÜ¤¶¤¹¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¿Íºà¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÈá»´¤Ê»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤Î58ºÐ¤Î´ÆÆÄ¤¬Â¾¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍÆ±»Î¤Î´ÆÆÄ¸òÂå¤¬²Ì¤¿¤·¤ÆÁÕ¸ù¤¹¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡ºòÇ¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥«¥¿¡¼¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢¤·¤«¤·ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÂç¶ìÀï¡££³·î25Æü¤ÎÂè£¸Àá¤Ç¡¢Åö»þFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°107°Ì¤Î¥¥ë¥®¥¹¤Ë£±¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£³¾¡£±Ê¬¤±£´ÇÔ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×A¤Î£´°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Âè£¶Àá¤ÇUAE¤Ë£°¡Ý£µ¤Î»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¥Æ¥£¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥Þ¥ë¥±¥¹´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤¿¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿¥ë¥¤¥¹¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬£³·î¥·¥ê¡¼¥º¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢»Ä¤ê£²»î¹ç¤Ç°ÛÎã¤Î´ÆÆÄºÆ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê¡ªC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¡È¸µÎø¿Í¡õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤¿¤Á¤òÇ¯Âå½ç¤Ë°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCAUGHTOFFSIDE¡Ù¤Ï¡Ö¥í¥Ú¥Æ¥®¡¢¾×·â¤ÎÂåÉ½´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ø¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍÀï½Ñ²È¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ë¤Ò¤É¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤«¤é²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥í¥Ú¥Æ¥®´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Î´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ä¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ç¤âÂç»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¡×
¡Ö¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤ÎÌö¿Ê¤òÌÜ¤¶¤¹¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¿Íºà¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÈá»´¤Ê»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤Î58ºÐ¤Î´ÆÆÄ¤¬Â¾¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍÆ±»Î¤Î´ÆÆÄ¸òÂå¤¬²Ì¤¿¤·¤ÆÁÕ¸ù¤¹¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô