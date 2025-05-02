µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾¡¡£²·³¹ß³Ê¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡×¼¡²óÅÐÈÄÇò»æ¤Ë¡¡£²£°£°¾¡²¦¼ê¤ªÍÂ¤±£³²ó£³¼ºÅÀ
¡¡¡Öµð¿Í£´¡Ý£³¹Åç¡×¡Ê£±Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÂçµÏ¿¤Ø¤ÎÆ»¤Ï±ó¤¯¡Ý¡£ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤Ã¤¿µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾¤À¤Ã¤¿¤¬£³²ó¤ò£¸°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡£Á°²ó£´·î£±£·Æü¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¤ËÂ³¤ËÜµòÃÏ¤Ç£²ÀïÏ¢Â³¤Ç¤Î£Ë£Ï¤È¤Ê¤ê¡Ö¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë·Á¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ²ù¤·¤¤¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¸å¡¢£²·³¤ÇÄ¾µå¤ÎÄã¤á¤Ø¤ÎÀ©µåÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿ÅÄÃæ¾¡£¤À¤¬¡¢½é²ó£²»à¤«¤éÌî´Ö¡¢ËöÊñ¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¡¢ºäÁÒ¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¢µÆÃÓ¤Ë¤âÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¤Æ£µÏ¢ÂÇ¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë£³ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó²ó£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¡¢»°²ó¤Î£²»Íµå¤¬Íí¤ó¤À£²»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤³¤½µö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ØÌá¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤¬À¼¤ò¤«¤±¡¢¤³¤Î²ó¸Â¤ê¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½çÅö¤Ê¤é¤ÐÅÄÃæ¾¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤Ï£±£µÆü¡¦¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤¬ÍÎÏ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼¡¤¬¤¤¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Í¡×¤ÈÇò»æ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯£²·³¡©¤½¤¦¤À¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡×¤È¼¨º¶¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Çº£µ¨½é£´Ï¢¾¡¤â¡¢ÅÄÃæ¾¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï²ÝÂê¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£