ºå¿À¡¦¾®È¨¡¡¹¥µ¡³ÈÂç¤ÎÆóÎÝÂÇ¤â4²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç¤ÏÂ³ê¤é¤»¡Ä
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À2-3ÃæÆü¡Ê2025Ç¯5·î1Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦¾®È¨¤¬3²óÌµ»à°ìÎÝ¤«¤é¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÃæ±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤Ç¹¥µ¡³ÈÂç¡£¤³¤ì¤¬4·î26Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤ÇÍ··âÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢12ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢4²ó¤ÎÍ··â¼éÈ÷¤Ç¤ÏÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éºÙÀî¤Î¥´¥í¤òÊáµå¤·¤¿¤â¤Î¤Î°ìÎÝÁ÷µå¤Ë°Ü¤ëºÝ¤ËÂ¤ò³ê¤é¤»¤Æ¤É¤³¤Ë¤âÅê¤²¤é¤ì¤º¡ÊµÏ¿¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¡Ë¡£5²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î°ìÎÝÁö¼Ô¡¦¾åÎÓ¤Ø¤Î¥¿¥Ã¥Á¤¬¤ï¤º¤«¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¡¦²¬ÎÓ¤ÎÀ¸´Ô¤è¤ê¤âÃÙ¤¯¡¢·è¾¡ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£