Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Î³ô²ÁÆÍîÎ¨¡Ò¥È¥Ã¥×3¡¦¥ï¡¼¥¹¥È3¡Ó¡Ä¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö³ô²ÁµÞÆÌÃÊÁ¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡ÚºòÆü¤Î³ô²Á¡Û
Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÄÊÌ³ô¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ó¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¥È¥Ã¥×3
1°Ì¡§¾®¾¾¥¦¥ª¡¼¥ë¹©¶È¡Ò7949¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ+400±ß¡Ê+22.47%¡Ë¡¿½ªÃÍ2,180±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
ÅöÆü¤ÏÆÃÃÊ¸ÄÊÌ¤ÎÇäÇãºàÎÁ¸«Åö¤¿¤é¤º¡£4·î28Æü¡Ê·î¡Ë¼è°ú»þ´Ö½ªÎ»¸å¤ËÇÛÅöÍ½ÁÛ¤òÁ°´ü¤Î65±ß¤«¤é130±ß¤ËÂçÉýÁý³Û¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤ÆÇã¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
2°Ì¡§¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ò4373¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ+595±ß¡Ê+19.73%¡Ë¡¿½ªÃÍ3,610±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¼è°ú»þ´Ö½ªÎ»¸å¡¢Æ±¼Ò¤Ï25Ç¯3·î´ü·è»»¤òÈ¯É½¡£±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°´üÈæ22¡óÁý¤Ç²áµîºÇ¹âÍø±×¹¹¿·´ðÄ´¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢26Ç¯3·î´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â18¡óÁý¤ò¸«¹þ¤à¡£¤µ¤é¤Ë¡¢25Ç¯3·î´üÇ¯´ÖÇÛÅö¤òÁ°´üÈæ8±ßÁýÇÛ¤Î50±ß¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢26Ç¯3·î´ü¤ÏÆ±15±ßÁý¤Î65±ß¤ÈÂçÉýÁýÇÛ¤Î¸«ÄÌ¤·¡£¹¥Ä´¤Ê¶ÈÀÓ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¶¯Îõ¤Ê³ô¼ç´Ô¸µ»ÑÀª¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤ÆÇã¤¤¤¬½¸Ãæ¤·¡¢2021Ç¯11·î¤Ë¤Ä¤±¤¿¾å¾ìÍè¹âÃÍ3,370±ß¤òÂç¤¤¯¹¹¿·¤·¤¿¡£
3°Ì¡§¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡Ò6196¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ+504±ß¡Ê+17.20%¡Ë¡¿½ªÃÍ3,435±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¼è°ú»þ´Ö½ªÎ»¸å¡¢Æ±¼Ò¤ÏÇÛÅöÊý¿Ë¤ÎÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¡£ÇÛÅöÀ¸þ¤ÎÌÜ°Â¤ò½¾Íè¤Î35¡ó¤«¤é50¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ25Ç¯9·î´ü¤ò´Þ¤àº£¸å3Ç¯´Ö¤ÎÇÛÅö¤òÇ¯180±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¡£½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î102±ß¤«¤éÂçÉýÁýÇÛ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿ÌÏÍÍ¡£
¡ÒÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ó¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¥ï¡¼¥¹¥È3
1°Ì¡§Â¼ÅÄÀ½ºî½ê¡Ò6981¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ¡Ý283.5±ß¡Ê¡Ý12.80%¡Ë¡¿½ªÃÍ1,930.5±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
Æ±¼Ò¤¬4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¼è°ú»þ´Ö½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿26Ç¯3·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°´üÈæ2¥±¥¿¡ó¤Î¸º±×¤ò¸«¹þ¤à¤³¤È¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤¿ÌÏÍÍ¡£
2°Ì¡§¥µ¥ó¥¦¥§¥ë¥º¡Ò9229¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ¡Ý59±ß¡Ê¡Ý10.35%¡Ë¡¿½ªÃÍ511±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
Æ±¼Ò¤ÏÅöÆü13:15¤´¤í¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤è¤êÀëÀÀ½ñ°ãÈ¿¤Ë¤è¤ëºÆ¿³ºº¤Ë·¸¤ëÍ±Í½´ü´Ö¤ËÆþ¤ë¤³¤È¡¢¤ª¤è¤Ó¾å¾ì·ÀÌó°ãÌó¶â¤ÎÄ§µá¤ò¼õ¤±¤ë»Ý¤ÎÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºÆ¿³ºº¤Ë·¸¤ëÍ±Í½´ü´Ö¤Ï2025Ç¯4·î30Æü¤«¤é26Ç¯4·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¾å¾ì·ÀÌó°ãÌó¶â¤Ï6,240Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£
3°Ì¡§¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ò3836¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ¡Ý164±ß¡Ê¡Ý9.19%¡Ë¡¿½ªÃÍ1,621±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¼è°ú»þ´Ö½ªÎ»¸å¡¢Æ±¼Ò¤Ï25Ç¯6·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£Ï¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ17.1¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¶á1¡Á3·î´ü¤ÏÆ±10¡ó¤Î¸º±×¡£¤µ¤é¤ËÄÌ´ü·×²è¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤¬73.9¡ó¡Ê5Ç¯Ê¿¶Ñ80.4¡ó¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤âÇä¤êºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿ÌÏÍÍ¡£