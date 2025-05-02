±üÅÄÌ±À¸¡ßµÈÀî¹¸»Ê¡Ö£Ï£ï£ï£ã£è£é£å¡¡£Ë£ï£ï£ã£è£é£å¡×´ÔÎñ¥«¥é¡¼¤Î½é¥¢¥ë¥Ð¥à¡¡£¶¡¦£²£µÈ¯Çä
¡¡¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤Î±üÅÄÌ±À¸¡Ê£µ£¹¡Ë¤È¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÈÀî¹¸»Ê¡Ê£µ£¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦£Ï£ï£ï£ã£è£é£å¡¡£Ë£ï£ï£ã£è£é£å¡Ê¥ª¡¼¥Á¡¼¥³¡¼¥Á¡¼¡Ë¤¬¡¢£¶·î£²£µÆü¤Ë½é¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Ï£ï£ï£ã£è£é£å¡¡£Ë£ï£ï£ã£è£é£å¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤ÈÆ±Ì¾¤Î½é¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢º£Ç¯´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë£²¿Í¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£ÇÛ¿®Ãæ¤Î³Ú¶Ê¡Ö£Ç£Ï£Ì£Ä¡×¡Ö£Ï£Ë¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢±üÅÄ¡¢µÈÀî¤¬À©ºî¤·¤¿¿·¶Ê¤â¼ýÏ¿Í½Äê¤À¡£¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥â¥Î¥¯¥íÄ´¤ÎÃæ¤Ë¤â¼«Í³¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯³èÆ°¤¹¤ë£²¿Í¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡¡£Ï£ï£ï£ã£è£é£å¡¡£Ë£ï£ï£ã£è£é£å¤Ï¡¢£±£¹£¶£µÇ¯¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Ä£²¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡¢º£Ç¯£²·î£²£¶Æü¤Ë¡Ö£Ç£Ï£Ì£Ä¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¸Î¶¿¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ËÂ³¤¤¤ÆÊü¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡Ö£Ï£Ë¡×¤ÏÃÏ¸µ¤ÎµåÃÄ¡¦¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Î±þ±ç²Î¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£Á´¹ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢£··î£±£²Æü¤Ë¹Åç¤«¤éÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£