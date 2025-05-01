Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï6ÆüÂ³¿¡¢406.92±ß¹â¤Î36,452.30±ß¤Ç¼è°ú½ªÎ»¡ÄÆü¶ä²ñ¹ç¡Ö¶âÍø¿ø¤¨ÃÖ¤¡×¤Ç±ß°Â¡¦³ô¹â¡Ú5·î1Æü¤Î¹ñÆâ³ô¼°»Ô¾ì³µ¶·¡Û
2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ´óÍ¿ÅÙ¤Î¾å°Ì¤È²¼°ÌÌÃÊÁ¡¢¶È¼ïÊÌÆÍî¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÄÊÌ³ô¼°¤ÎÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
5·î1Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï´ó¤êÉÕ¤¤«¤é¾®Éý¤Ë¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢Çã¤¤°ì½ä¸å¤ÏÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤ò¹µ¤¨¤Æ²£¤Ð¤¤¤Ç¿ä°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢À¯ºö¶âÍø¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤·èÄê¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¡¢1¥É¥ë=144±ßÂæ¤Þ¤Ç±ß°Â¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢³¤³°Àª¤È¤ß¤é¤ì¤ëÇã¤¤¤¬Æþ¤êÀèÊª¼çÆ³¤Ç»Ø¿ô¾å¾º¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï6ÆüÂ³¿¤·¡¢Á°ÆüÈæ406.92±ß¹â¤Î36,452.30±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÆÍî¿ô¤Ï¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬145ÌÃÊÁ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤¬77ÌÃÊÁ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤¬3ÌÃÊÁ¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î´óÍ¿ÅÙ¾å°Ì¤Ï¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ò6857¡Ó¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ò9984¡Ó¡¢TDK¡Ò6762¡Ó¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ò6098¡Ó¡¢Ãæ³°À½Ìô¡Ò4519¡Ó¤È¤Ê¤êÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿°ìÊý¡¢´óÍ¿ÅÙ²¼°Ì¤Ï¡¢Â¼ÅÄÀ½ºî½ê¡Ò6981¡Ó¡¢¥½¥Ë¡¼¡Ò6758¡Ó¡¢¥Ë¥È¥ê¡Ò9843¡Ó¡¢»°°æÊª»º¡Ò8031¡Ó¡¢ÎÉÉÊ·×²è¡Ò7453¡Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÇäÇã¹â¤Ï18²¯6,500Ëü³ô¡¢ÇäÇãÂå¶â¤Ï4Ãû6,085.23²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Æü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¸º¾¯¡£
¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¡¢Î¦±¿¶È¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐÀ½ÉÊ¡¢¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ¡¢ÈóÅ´¶âÂ°¤Ê¤É¤¬¾å¾º¤·¤¿°ìÊý¡¢³¤±¿¶È¡¢¶ä¹Ô¶È¡¢¥Ñ¥ë¥×¡¦»æ¡¢¿å»º¡¦ÇÀÎÓ¶È¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¶È¤Ê¤É¤¬²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Î¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï¡¢1°Ì¤¬¾®¾¾¥¦¥ª¡¼¥ë¹©¶È¡Ò7949¡Ó¤Ç+400±ß¡Ê+22.47%¡Ë¤Î2,180±ß¡¢2°Ì¤¬¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ò4373¡Ó¤Ç+595±ß¡Ê+19.73%¡Ë¤Î3,610±ß¡¢3°Ì¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡Ò6196¡Ó¤Ç+504±ß¡Ê+17.20%¡Ë¤Î3,435±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý²¼ÍîÎ¨¤Ï¡¢1°Ì¤¬Â¼ÅÄÀ½ºî½ê¡Ò6981¡Ó¤Ç¡Ý283.5±ß¡Ê¡Ý12.80%¡Ë¤Î1,930.5±ß¡¢2°Ì¤¬¥µ¥ó¥¦¥§¥ë¥º¡Ò9229¡Ó¤Ç¡Ý59±ß¡Ê¡Ý10.35%¡Ë¤Î511±ß¡¢3°Ì¤¬¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ò3836¡Ó¤Ç¡Ý164±ß¡Ê¡Ý9.19%¡Ë¤Î1,621±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Ç¯½éÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤Ï35ÌÃÊÁ¡¢Ç¯½éÍè°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤Ï6ÌÃÊÁ¤Ç¤·¤¿¡£