ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¡¡Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ®10¹æ¡¡µåÃÄ¤Ç¤Ï06Ç¯ÉÍÃæ°ÊÍè¡¡µÕÊý¸þ¤Ø¡ÖÎÉ¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À2-3ÃæÆü¡Ê2025Ç¯5·î1Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡ºå¿À¤Ï1Æü¡¢ÃæÆü¤Ë2¡½3¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î4Ï¢ÇÔ¡£º£µ¨½é¤ÎÆ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢ÇÔ¤Ç¡¢Å¨ÃÏ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï22Ç¯4·î12¡Á14Æü°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶þ¿«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶ì¤¤ÇÔÀï¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¤Þ¤¿¤âÌöÆ°¤·¤¿¡£1¡½2¤Î5²ó2»à¤«¤éº¸±Û¤¨¤Ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï06Ç¯¤ÎÉÍÃæ¼£°ÊÍè19Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤Ç¤Î10¹æ¤ËÅþÃ£¡£ÅÄÊ¥¹¬°ì¡¢²¬ÅÄ¾´ÉÛ¤Ë¼¡¤°¡¢¸×»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤Î¿·¿Í¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³2·åÃÆ¤âÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡1¡½2¤Î5²ó2»à¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î»°±º¤Ë¤¢¤È1¤Ä¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥×¥í½é¾¡Íø¤Î¸¢Íø¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¡£°éÀ®ÏÈ¤«¤éÀ²¤ìÉñÂæ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Àº¸ÏÓ¤Î¶»¤¬¹âÌÄ¤ëÈ¾ÌÌ¡¢º¸ÂÇÀÊ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦º´Æ£µ±¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£4·î29Æü¡¢¥«¡¼¥É½éÀï¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡£Í°°æ¤«¤éÆâ´ó¤ê¹â¤á¤ò±¦ÍãÀÊ¤ØÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç°Ê¹ß¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Þ¤Ç¤Î9ÂÇÀÊ¤Ç8ÂÇÀÊ¤Î·ë²Ìµå¤¬³°´ó¤ê¡£°ìÈ¯¤Ç»î¹ç¤¬¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢¹ë²÷ÃÆ¤Î»ÄÁü¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤ëÌÚ²¼¤Ï¡¢°ÂÄ¾¤ËÆâ³Ñ¤òÍ×µá¤·¤Ê¤¤¤ÈÆ§¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÎÉ¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¥³¡¼¥¹¤ËµÕ¤é¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¿¶¤êÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡½éµå¤«¤é3µåÏ¢Â³¤Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤¸¤é¤ì¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï2¡½1¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£4µåÌÜ¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤è¤ê¤â¥Ü¡¼¥ë1¸ÄÊ¬Äã¤¤142¥¥íÄ¾µå¤òÊ´ºÕ¡£¿Ä¤ÇÂª¤¨¤¿Çòµå¤Ï¡¢¹â¤µ4¡¦8¥á¡¼¥È¥ë¤Îº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÍª¡¹±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë³è¶·¤ò¸Æ¤Ö°ì¿¶¤ê¤Ç¡¢Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤È¤Ê¤ë10¹æËÜÎÝÂÇ¤ØÅþÃ£¡£2006Ç¯¤ÎÉÍÃæ¼£¡¢90Ç¯¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ¤é¡¢ÌÔ¸×¤Ë¤Ï²áµî4¿Í¤Î¡ÖÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ®10¹æ¡×¤ÎÃ£À®¼Ô¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÇØÈÖ¹æ8¤¬¡¢ÈøÄ¥¤ÎÃÏ¤Ç¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊºÇÂ®10¹æ¤Ï¡ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Þ¤ÀÀè¤ÏÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡9²ó¤Ë¤âÉÔ¶þ¤Î°ìÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£2»àÌµÁö¼Ô¤«¤é¿¹²¼¤¬»Íµå¤òÁª¤ó¤ÀÂè5ÂÇÀÊ¤Ç¡¢¹äÏÓ¥Þ¥ë¥Æ¤«¤éÃæÁ°ÂÇ¡£ÂåÁö¡¦¿¢ÅÄ¤ò»°¿Ê¤µ¤»¡¢Âç»³¤Î°ì·â¤ËµÕÅ¾¤ò·ü¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç±é½Ð¤·¤¿¡£¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡¢º£µ¨½é¤ÎÆ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢ÇÔ¡£4·î27Æü¤Îµð¿ÍÀï¤«¤é4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢Ãù¶â¤â¡Ö2¡×¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢2Æü¤«¤é¤Î¥ä¥¯¥ë¥È3Ï¢Àï¤Ï¹Ã»Ò±à¤ËÌá¤Ã¤ÆÀï¤¦¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÊÎý½¬¤È·ë²Ì¤Î¡Ë¤«¤ß¹ç¤¤¤ÏÉ¬¤º½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢4ÈÖ¤â¼«¿È¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇÏ¢ÇÔÃ¦½Ð¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡À¤´Ö¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤Ø¤ÈÆÍÆþ¡£2¡Á4Æü¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤Î¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÌîµå¾¯Ç¯¡¦¾¯½÷¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤òËä¤á¤ë¡£À»ÃÏ¤Î¶õ¤Ë²«¶â¤ÎÊüÊªÀþ¤ò²Í¤±¡¢¾Ð´é¤È´õË¾¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡£¡ÊÈ¬ÌÚ¡¡Í¦Ëá¡Ë
¡¡¡ÚµåÃÄº¸ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï½é¡Û
¡û¡Äº´Æ£µ±¡Ê¿À¡Ë¤¬Î¾¥ê¡¼¥°10¹æ°ìÈÖ¾è¤ê¡£ºå¿À¤Ç¤Ï06Ç¯¤ÎÉÍÃæ¼£°ÊÍè¡¢19Ç¯¤Ö¤ê5¿ÍÌÜ¡Ê7ÅÙÌÜ¡Ë¤Çº¸ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£²áµî4¿Í¤ÇºÇ½ªÅª¤ËËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º´Æ£µ±¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡¡¡û¡Äºå¿À¤Ç¿·¿Í¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³2·åËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢69¡Á78Ç¯ÅÄÊ¥¹¬°ì¤Î10Ç¯¡¢80¡Á91Ç¯²¬ÅÄ¾´ÉÛ¤Î12Ç¯¤Ë¼¡¤¤¤Ç3¿ÍÌÜ¡£