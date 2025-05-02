¾¾¤¿¤«»Ò¡Öº£²ó¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×°¤Éô¥µ¥À¥ò¤È10Ç¯¤Ö¤êÉ×ÉØ¡¡¥Æ¥ìÄ«¥É¥é¥Þ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¡Ê47¡Ë¤¬¡¢°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ê55¡Ë¤¬¼ç±é¤·ÂçÀÐÀÅ»á¤¬µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë7·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×¡ÊÌÚÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¶ÉÏ¢¥É¥é¤ÈÂçÀÐ»á¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤â¤Ë½é¡£¸ß¤¤¤Ë¡Ö°ìÈÖ¶¦±é¤¬Â¿¤¤¤«¤â¡×¤È¤¹¤ë°¤Éô¤È¤Ï±Ç²è¡Ö¥¸¥Ì¤è¤µ¤é¤Ð¡Á¤«¤à¤í¤ÐÂ¼¤Ø¡Á¡×°ÊÍè¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉ×ÉØ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾¾¤Ï¡¢°¤ÉôÊ±¤¹¤ë¿Íµ¤ÊÛ¸î»Î¤¬50Ç¯´Ö¤ÎÆÈ¿ÈÀ¸³è¤ÎËö¤Ë±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·ÅÅ·â·ëº§¤¹¤ëÁê¼ê¤Î¹â¹»¤ÎÈþ½Ñ¶µ»Õ¤ò±é¤¸¤ë¡£¤½¤ÎºÊ¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÈëÌ©¤¬¤¢¤ê¡¢±¿Ì¿¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¾¾¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç°¤Éô¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡È¤·¤¢¤ï¤»¡É¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£