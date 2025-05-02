ÃæÆü¡¦»°±º¡¡»×¤¤¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿100µåÅê¤¸¥×¥í½éÀèÈ¯½é¾¡Íø¡Ö²æËý¶¯¤¯Åê¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü3-2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯5·î1Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡µÇ°µå¤òº¸¤Î¤ª¿¬¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¤®¤å¤Ã¤È¤Í¤¸¹þ¤ó¤ÀÃæÆü¡¦»°±º¤Ï¡¢¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£5²ó2¼ºÅÀ¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¡£°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜµòÃÏ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Ä¤«¤ó¤À´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¾¡Íø¡¢1¾¡¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²æËý¶¯¤¯Åê¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÅÐ¾ì¶Ê¤Ï¡ÖBattle¡¡Scars¡×¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¸ø¸À¤¹¤ëÁí¹ç³ÊÆ®²È¡¦Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤Ç¡¢¡ÖÄ«ÁÒ¤µ¤ó¤ÏÃË¤é¤·¤¤¡£¡È¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤òÀ¨¤¯´¶¤¸¤ë¡£Ìîµå¤â¡È¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÆ®Áè¿´¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ÆÎ×¤ó¤À¡£
¡¡2¡½1¤Î5²ó2»àÌµÁö¼Ô¤Çº´Æ£µ±¤Ëº¸±Û¤¨¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¤Æ¤â½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¡£ºÇ¸å¤Ï2»à°ìÎÝ¤«¤éÁ°Àî¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤ê¡¢Ä¾¸å¤Î·è¾¡ÅÀ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤Îºòµ¨ÅÓÃæ¤Ë°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤êºÆ¤Ó°éÀ®·ÀÌó¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¡£¸ÅÁã¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÃÇ¤ê¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÈôÌö¤ò´ü¤·¤Æ°éÀ®·ÀÌó¤ÇÃæÆü°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¡£4·î2Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¡£»×¤¤¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿100µå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤òº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î3Ï¢¾¡¡õ¾¡Î¨5³äÉüµ¢¤ËÆ³¤¯Âç¤¤Ê1¾¡¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£ºå¿À¤È¤ÎÆ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢¾¡¤Ï¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿22Ç¯8·î12¡Á14Æü°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¡£½é¤á¤Æ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÎ©¤Á¡¢»°±º¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Þ¤¿1·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÍ¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£¡ÊÅòß·¡¡ÎÃ¡Ë
¡¡¡þ»°±º¡¡¿ð¼ù¡Ê¤ß¤¦¤é¡¦¤ß¤º¤¡Ë1999Ç¯¡ÊÊ¿11¡Ë9·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î25ºÐ¡£´ä¼ê¡¦À¹²¬ÂçÉÕ¤Ç¤Ï2Ç¯²Æ¤«¤é3µ¨Ï¢Â³¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤Ç¤Ï4Ç¯½Õ¤ËÀçÂæÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤ÇºÇÍ¥½¨Åê¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£21Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÆþÃÄ¡£24Ç¯7·î24Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì1·³5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¡£11·î29Æü¤ËÃæÆü¤È°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢º£Ç¯4·î2Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë74¡¢79¥¥í¡£º¸Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£