［１日 ロイター］ - ＜ロンドン株式市場＞ 続伸して取引を終えた。ＦＴＳＥ１００種は横ばい圏だったものの１４営業日続伸。中型株で構成するＦＴＳＥ２５０種指数は１．２６％高で７営業日続伸した。業績見通しなどを好感して旅行関連銘柄が上昇し、相場を押し上げた。米中貿易摩擦の緩和への期待も投資家心理を支えた。

航空機エンジンなど手がけるロールスロイスは１．７％高。２０２５年１２月期の業績見通しを維持したことを受け、買われた。

ホテルチェーンを展開するウィットブレッドは５．８％上昇。堅調な予約見通しを示したほか、自社株買い計画を公表したことから買いが膨らんだ。

米国とウクライナが「鉱物資源協定」に署名したことを受け、ウクライナを中心に事業展開する鉄鉱石用ペレットメーカー、フェレクスポは２２．２％高と急伸。

一方、２５年第１・四半期（２５年１─３月期）決算が減益だったと公表した英銀大手のロイズは２．６％安。

中国国営メディアは米国が関税を巡る協議を求めて中国側に接触していると報じた。中国が交渉に前向きな姿勢を示した可能性があるとしている。

ロンドン株式市場：[.LJP]

＜欧州株式市場＞ 休場。

＜ユーロ圏債券＞ 休信。

＜為替＞ 欧州終盤 アジア市場終盤 コード

ユーロ／ドル 1.1279 1.1309

ドル／円 145.47 144.36

ユーロ／円 164.10 163.30

＜株式指数＞ 終値 前日比 ％ 前営業日終値 コード

ＳＴＯＸＸ欧州６００種 527.60 +0.12 +0.02 527.48

ＦＴＳＥユーロファースト３００種 2093.07 -1.12 -0.05 2094.19

ユーロＳＴＯＸＸ５０種 5160.22 #VALUE! #VALUE! 5160.22

ＦＴＳＥ１００種 8496.80 +1.95 +0.02 8494.85

＜金現物＞ 午後 コード

値決め 3214.75

＜金利・債券＞

米東部時間16時3分

＊先物 清算値 前日比 前営業日終盤 コード

３カ月物ユーロ 97.92 0.00 97.92

＊現物利回り 現在値 前日比 前営業日終盤 コード

独連邦債２年物 1.701 -0.005 1.693

独連邦債５年物 1.986 -0.009 1.994

独連邦債１０年物 2.451 -0.005 2.451

独連邦債３０年物 2.905 -0.010 2.891