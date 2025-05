宇多田ヒカル、世界最大級の音楽フェス「コーチェラ・フェス」出演などを語る

シンガーソングライターの宇多田ヒカル(42歳)が、5月2日に公開されたApple Musicの番組「The Zane Lowe Show」で、世界最大級の音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」への出演などについて語っている。



収録が行われたのは、先週オープンしたApple Musicの東京の新スタジオ。Apple Music 1のZane Loweと対談した。



インタビューでは、新曲「Mine or Yours」や、全国ツアー「SCIENCE FICTION TOUR 2024」、「コーチェラ・フェス」のこと、また、ArcaやFloating Pointsなど、さまざまなアーティストとのコラボレーションについて語っている。



宇多田は4月21日、米カリフォルニア州インディオの砂漠地帯“コーチェラ・ヴァレー”にて行われた「コーチェラ・フェス」にサプライズ出演。宇多田が同フェスに出演するのは、2022年にメインステージの「88rising <Head in the Clouds Forever>」で、フェスとしては初のパフォーマンスを披露して以来、3年ぶりだった。