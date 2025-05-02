¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼²÷µó¡¡1ÀïÌÜ3¼ÔÏ¢Â³ÃÆ¡ª2ÀïÌÜ¤Ë¤Ï4·î½ªÎ»¤Þ¤Ç¤ËÄÌ»»11ÅÙÌÜ¤Î½é²óÀèÆ¬»Íµå
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹6¡½0¥ì¥Ã¥º¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹9¡½1¥ì¥Ã¥º¡Ê2025Ç¯4·î30Æü¡¡¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡Ë
¡¡¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤¬¡¢¤È¤â¤Ë1ÈÖ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Ç¥À¥Ö¥ë¤Î²÷µó¤À¡£
¡¡Âè1»î¹ç¤Ï9²ó¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¤Î2¹æ3¥é¥ó¤ËÂ³¤5¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥¦¥£¥ó¤Þ¤Ç3¼ÔÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¡£Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È3¼ÔÏ¢Â³ÃÆ¤ÏµåÃÄ»Ë¾å10ÅÙÌÜ¤Ç9²ó¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè2»î¹ç¤Ï½é²ó¤Ë»Íµå¡£4·î½ªÎ»¤Þ¤Ç¤ËÄÌ»»11ÅÙÌÜ¤Î½é²óÀèÆ¬ÂÇ¼Ô»Íµå¤Ï¡¢52Ç¯¥»¥Í¥¿¡¼¥¹¤Î¥¨¥Ç¥£¡¦¥è¥¹¥È¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿12ÅÙ¤Ë¼¡¤°¡¢»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£