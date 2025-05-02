¡Úµð¿Í¡Û¡Ö²¿¤È¤·¤Æ¤â¾¡¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡×²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬È¿·â¤Î¤Î¤í¤·¾å¤²¤ë£¸¹æ¥½¥í
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£´£ø¡½£³¹Åç¡á±äÄ¹£±£²²ó¡á¡Ê£±Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬ÎôÀª¤«¤é£¸¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë£³ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¡¢£°¡½£³¤Î£²²óÀèÆ¬¡£Áê¼êÀèÈ¯¡¦¥É¥ß¥ó¥²¥¹¤Î½éµå¡¢£±£´£¶¥¥íÂ®µå¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢º¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ØÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¡ÊÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ë¤Þ¤À½é²ó¡££³ÅÀ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ÊÖ¤»¤ë¤Ê¤È¡×¤ÈÄü¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¼çË¤¤Î°ìÈ¯¡£±äÄ¹£±£±²ó¤Ë¤Ïº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£´Ï¢¾¡¤Ç¡¢º£µ¨£²ÅÙÌÜ¤ÎÆ±°ì¥«¡¼¥É£³Ï¢¾¡¡£¡ÖËÍ¤é¤âÁ°²ó¥Þ¥Ä¥À¤Ç¡ÊÆ±°ì¥«¡¼¥É£³Ï¢ÇÔ¤ò¡Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤â¾¡¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£