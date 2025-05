「deaf feat. edhiii boi」



発売日 : 2025年5月2日(金)

Streaming & Download : https://sky-hi.lnk.to/deaf

SKY-HIが、今年リリースする“ラッパーSKY-HI”としての集大成のアルバム『Succese Is The Best Revenge』へ向けたシングル第4弾「deaf feat. edhiii boi」を、本日5月2日にリリースした。本楽曲には、edhiii boiが客演として参加し、自身初のプロデューサーとして他アーティストへのトラック提供も行っている。ミステリアスな雰囲気の中に遊び心が光る、エクスペリメンタルな要素を取り入れたユニークでクセのあるトラックに乗せて、先天性難聴障害を持つSKY-HIと、個性豊かな面々の揃ったBMSGの中でも異端児と言われるedhiii boiが、グルーヴィーにラップした中毒性のあるヒップホップチューンに仕上がっている。